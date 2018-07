Alaphilippe:"Lamento la caída de Yates, son cosas de la carrera"

Bagnères-De-Luchon , 24 jul .- El francés Julian Alaphilippe (Quick Step), ganador de la primera etapa de Pirineos, no tenía palabras en meta para explicar su "felicidad completa" tras lograr el doblete en el Tour, y lamentó la caída del británico Adam Yates cuando iba escapado, aunque subrayó que "son cosas de la carrera".

"Siento una inmensa felicidad, no tengo palabras. Ha sido un día de mucho sufrimiento, la escapada tardó mucho en consolidarse. Sentí que hoy mis piernas no estaban al cien por cien, pero conocía el terreno porque fue a visitarlo con Bob Jungels, era complicado, pero arriesgué tras caer Yates y todo salió perfecto", explicó el líder de la montaña.

Alaphilippe, también ganador en Le Grand Bornand, lamentó la caída que sufrió el británico Adam Yates cuando bajaba el Portillón en solitario, pero "son cosas de la carrera, que ocurren a veces cuando se asumen riesgos".

"Sabía que yo o cualquiera podía caerse en el descenso. Ha sido una pena. Hemos ido a tope de la salida a la llegada, 220 kilómetros sin respiro. Estoy agotado", dijo.

"Tampoco me enteré de la caída de Philippe Gilbert, iba concentrado en mi esfuerzo y luego me dijeron que no era grave".