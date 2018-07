Adam Yates:"Son cosas que pasan, otras veces arriesgo y no pasa nada"

Bagnères-De-Luchon , 24 jul .- El británico Adam Yates (Mitchelton) se tomó con resignación la caída que le pudo privar de la victoria en Bagneres-De-Luchon cuando marchaba escapado a 6 kilómetros de meta.

"Son cosas que pasan. He tomado más riesgos en descensos más técnicos antes y nunca he tenido ningún problema. Reconocimos todas las etapas, pero nunca sabes lo que puede pasar. Estaba el asfalto un poco húmedo o algo así y simplemente me caí. Eso es todo al respecto", explicó.

Yates reconoció que el percance sí le afectó en el aspecto anímico.

"Mi moral está bastante dañada en este momento. Cuando estás tan cerca de ganar una etapa del Tour de Francia, es bastante devastador, no solo para mí, sino para mi equipo", aseguró.