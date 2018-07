Paco León: "Lo importante es que cada vez haya más personajes transexuales"

Madrid, 23 jul (EFE).- El actor sevillano Paco León se pone en la piel de una abogada transexual en "La casa de las flores", una nueva serie mexicana de Netflix que actualiza el género de la telenovela y que se estrenará el próximo 10 de agosto.

Desde que colgó las primeras fotos caracterizado como María José, su personaje, en su perfil de Instagram, las críticas no se hicieron esperar, por el hecho de que fuera un hombre y no una actriz transexual quien asumiera el papel, aunque también fueron muchos quienes le expresaron su apoyo.

"Me parecen críticas lógicas dentro de la lucha LGTB y por los derechos trans", ha señalado a Efe el también director y guionista español, "pero para nosotros lo importante es que cada vez haya más personajes trans y que se traten con respeto y normalidad".

"Esa es la intención de toda la serie y de mi interpretación", prosigue, "y ojalá llegue el momento en que haya muchos personajes trans y muchas actrices donde elegir, pero creo que aún estamos en un paso previo de la lucha".

El debate se ha reavivado en las últimas semanas debido a la decisión de Scarlett Johansson de abandonar el filme "Rub and Tug", en el que iba a interpretar a un hombre transgénero, debido a las críticas suscitadas en el mismo sentido por las organizaciones LGTB.

Paco León había hecho parodias de mujeres -son famosas sus imitaciones televisivas de Raquel Revuelta o Anne Igartiburu- pero insiste en que esto ha sido mucho más complicado.

"Pensaba que esa experiencia me iba a ayudar, pero este personaje es otra cosa; para empezar, no es una parodia sino que el tono es realista y había que encontrar la medida y la naturalidad, meterte en la problemática de una mujer que sufre discriminación en su trabajo y a la vez la relación que tiene con su hijo, lo he hecho con todo el cariño y el respeto", insiste.

"La casa de las flores" es una comedia de humor negro compuesta por trece episodios de 30 minutos, que transcurre en una floristería familiar supuestamente idílica y exitosa, pero llena de secretos.

Tras revelarse la muerte de su amante, el padre de familia decide reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo para que convivan junto a él y su actual esposa. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos.

El reparto lo encabeza la actriz mexicana Verónica Castro, muy conocida en España por la telenovela "Los ricos también lloran" y que regresa a la televisión después de una década.

"En México las telenovelas han sido parte importante de nuestra cultura que hemos exportado a todo el mundo", ha señalado Manolo Caro, creador y director de "La casa de las flores", que homenajea y actualiza el género.

"Es como si la telenovela de los 80 hubiera evolucionado y llegado hasta 2018 tocando los temas que ahora nos atañen e importan", resume el director de comedias como "La vida inmoral de la pareja ideal" o "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas".

Caro dice sentirse "orgulloso" de su herencia, porque personalmente es muy "fan" de las telenovelas. "Desdoblarlo a nuestro lenguaje y a cómo las cosas han cambiado, ha sido un gozo", ha subrayado.

Para Paco León "la aceptación de lo diferente es uno de los atrevimientos" que se permite Caro en una serie que combina la tradición, simbolizada en la participación de Verónica Castro, y la vanguardia.

El sevillano también estrenará este año, en septiembre, otra serie con Movistar+, "Arde Madrid", que él mismo ha creado, junto a su mujer Anna R. Costa, y que también dirige y protagoniza.

A través de ocho capítulos se narra la historia del escandaloso paso por Madrid de la actriz Ava Gardner, visto a través de los personajes del servicio doméstico.