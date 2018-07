Los jefes de Interior y la Policía apuntan al Elíseo por el "caso Benalla"

París, 23 jul (EFE).- El ministro francés del Interior, Gérard Collomb, y el prefecto de Policía de París, Michel Delpuech, se defendieron hoy de haber encubierto a Alexandre Benalla y señalaron la responsabilidad del Palacio del Elíseo en la gestión del escándalo desatado por este exjefe de seguridad de la Presidencia.

Tanto Collomb como Delpuech se escudaron hoy, ante la comisión de investigación parlamentaria, en que el gabinete del presidente de la República, Emmanuel Macron, asumió desde el primer momento la gestión de la crisis por las presuntas agresiones de Benalla a unos manifestantes el 1 de mayo, cuando iba ataviado con casco y brazalete de policía sin serlo.

El prefecto relató que se enteró al día siguiente, por una llamada del consejero presidencial Laurent Hottiaux, de Benalla, jefe de los escoltas en los desplazamientos de Macron, aparecía en unos vídeos como autor de lo que inicialmente se presentó en las redes sociales como un caso de violencia policial.

El Ministerio del Interior indicó a Delpuech que estaba en contacto con el Elíseo y que éste preparaba una sanción contra Benalla, al que había visto "con sorpresa" en la tarde de ese 1 de mayo en un acto al que también asistió Collomb para respaldar a las fuerzas del orden en su acción contra manifestantes violentos.

La sanción en ese momento se quedó en una suspensión de empleo y sueldo durante quince días.

Solo después de que el diario "Le Monde" revelara el escándalo la semana pasada, y de que la justicia abriera una investigación que ha llevado a la imputación de Benalla y de otras cuatro personas, el Elíseo se apresuró a anunciar su despido.

Collomb, consciente de que su puesto de ministro está en el aire, se mostró todavía mas evasivo que Delpuech.

Subrayó ante la comisión de investigación que no conocía a Benalla y que había sido la prefectura -y no él- quien lo autorizó como "observador" junto a la policía en las manifestaciones del 1 de mayo y también le dio el permiso de portar armas.

El titular de Interior, aunque calificó de "inadmisible" el comportamiento de Benalla, insistió en que no le correspondía a él, sino al Elíseo o a la prefectura decidir si había que denunciar esa acción ante la justicia: "Consideré que los hechos estaban siendo tratados al nivel más adecuado y ya no me ocupé más".

Una vez que las revelaciones en la prensa han convertido este asunto en la mayor crisis política de la presidencia de Macron, el prefecto denunció en su comparecencia unas "derivas personales sobre un fondo de amiguismo malsano", en alusión a que algunos policías filtraron a Benalla vídeos donde se veían sus desmanes.

Y reconoció que un subordinado suyo había concedido a Benalla un permiso para portar armas, pese a que el Ministerio del Interior se lo había denegado en dos ocasiones en los últimos años.

El protagonista del escándalo, el propio Benalla, intervino hoy por primera vez, por medio de sus abogados, para quejarse de que los ataques contra él quieren dañar políticamente a Macron y justificó su intervención con una disposición que estipula que cualquier ciudadano debe ayudar a la policía en caso de necesidad.

Desde la oposición, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, destacó que tanto el ministro como el prefecto han coincidido en que "el Elíseo era responsable de todo" e indicó que de su testimonio se deriva que Macron ha creado "una policía paralela" que "no depende más que de él".

Para el diputado de la izquierda radical Éric Coquerel, "o Gérard Collomb no sabe nada o miente. Las dos posibilidades son inquietantes y confirman que todo se remonta al Elíseo". Por eso Macron "debe acudir a la comisión de investigación".

Uno de los efectos colaterales de este escándalo que está absorbiendo toda la atención política en Francia es el aplazamiento hasta después del verano de la tramitación parlamentaria de una de las grandes reformas prometidas por Macron, la de la Constitución.