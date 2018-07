Dumoulin: "Estoy más fuerte que en el Giro, pero no sé cómo responderé"

Carcassonne , 23 jul .- El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) dijo durante la jornada de descanso del Tour que se encuentra en mejor estado físico que en el pasado mes de mayo cuando corrió el Giro, pero mostró sus dudas sobre cómo estará en la tercera semana de carrera.

"Las últimas dos semanas me he sentido un poco más fuerte que durante el Giro, pero me pregunto cómo estaré en la tercera semana después de hacer una gran vuelta. Esa es una respuesta que puedo dar en una semana", señaló Dumoulin.

Se trata de la primera vez que Dumoulin opta a la general en el Tour de Francia, después de haber ganado el Giro de Italia el año pasado. La tensión en el Tour, dice, es diferente.

"Esto no lo vi en el Giro", destacó, haciendo un gesto hacia la multitud de periodistas, fotógrafos y equipos de televisión que se habían agrupado en un pequeño edificio lateral en el hotel del equipo en Capendu.

Dumoulin es tercero en la general a 1:39 del líder de la carreral, Geraint Thomas y a tan solo 11 segundos del segundo puesto de Chris Froome. Dumoulin nunca tuvo que enfrentarse a dos rivales del mismo equipo, otra experiencia nueva que tendrá que afrontar en Pirineos.

"Definitivamente es diferente. Es extraño, nunca he tenido esta experiencia antes", dijo Dumoulin. "No sé lo que harán y no sé qué voy a hacer en ciertas situaciones. Solo tengo que pensar en la carrera en cada etapa y normalmente soy bastante bueno en eso, así que tengo que confiar en que lo haré bien", añadió.

Según Dumoulin, el favorito ahora es Geraint Thomas, por delante de Chris Froome.

"En este momento, Thomas está muy por delante de Froome y de mí, así que en este momento yo diría que Thomas. No sé. Faltan solo seis días, solo cinco si no se cuentan los Campos Elíseos, y hasta ahora Thomas se ve realmente fuerte.

Como campeón mundial contrarreloj, Dumoulin confía en su oportunidad del próximo sábado, y asegura que Froome tendrá que sacarle más tiempo para conservar al menos su puesto. Dumoulin también utilizará su capacidad de contrarrelojista para afrontar la corta etapa de montaña de 65 kilómetros del miércoles.

"Probablemente lo tratemos como una contrarreloj con el mismo protocolo de programa de calentamiento", dijo. "Creo que algunos rivales atacarán en el primer puerto", agregó.