Díaz insta a Casado a "no tirarse al monte" y apoyar la senda de estabilidad

Madrid, 23 jul (EFE).- La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha instado hoy al nuevo líder del PP, Pablo Casado, a "no tirarse al monte" y apoyar la aprobación de la nueva senda de estabilidad porque permite más recursos para las comunidades y eso supone anteponer los intereses de España a cualquier a otro.

Díaz, en la conferencia de prensa que ha ofrecido tras la reunión que ha mantenido en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que Casado "no haya llegado siquiera a su despacho de Génova" y ya haya amenazado a Andalucía con quitarle 350 millones de euros si no apoya la nueva senda de estabilidad.

"Es el PP en estado puro. Pero espero que se comporten como un partido de gobierno, no se tiren al monte y pongan los intereses del país por delante de los intereses partidarios", ha añadido.

Tras subrayar que el tiempo dirá si opta por eso "u opta por el monte" ha advertido de que sería "irresponsable" que el PP votara en contra de la nueva senda de estabilidad sólo por hacer daño al Gobierno.

Se trata, ha explicado, de contar con más recursos para poder destinarlos, por ejemplo, a la sanidad, la educación, la dependencia y otros servicios públicos, y por ello confía finalmente en que prime la responsabilidad.

"Si queremos a España, cuidemos a España, y una manera de cuidarla es cuidar de su sanidad, su educación, sus colegios, sus hospitales, y no con decisiones irresponsables", ha recalcado.

Díaz ha asegurado respetar el resultado del congreso de los populares y ha comentado irónicamente que ella no va a decir ahora que el PP andaluz ha perdido, en referencia a que el presidente de este partido, Juanma Moreno, apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría.

"No voy a hurgar en la herida. Yo recuerdo todo lo que me dijeron a mí, pero yo no me voy a portar de la misma manera. Respeto la decisión que han tomado y ahora sólo deseo que, por el bien del país, pongan los intereses de España por encima de los suyos", ha insistido.