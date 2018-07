Dani Giménez advierte de "hipermotivación" de los rivales ante el Dépor

A Coruña, 23 jul (EFE).- Dani Giménez, portero del RC Deportivo, ha advertido este lunes de la extramotivación que tendrán los rivales que se midan al conjunto coruñés en la temporada 2018/19 y también ha destacado el ambiente que se "respira" en el vestuario blanquiazul y que, según le han comentado algunos compañeros, es "mejor" que otros años.

El Deportivo, recién descendido y uno de los que, por ese motivo, parte como favorito al ascenso, podría empezar la temporada en Segunda División con tres encuentros fuera de casa por las obras que se están ejecutando en el estadio de Riazor, un hándicap que abordó el nuevo guardameta blanquiazul en rueda de prensa.

"Al final nunca sabes si es lo mejor empezar así o no porque los equipos tampoco están rodados. Los rivales contra el Dépor van a jugar hipermotivados y tenemos que igualar eso", avisó en su comparecencia.

El portero vigués valoró ante los medios de comunicación los nuevos hábitos que ha implantado el club coruñés en la plantilla, con desayunos y comidas todos los días de trabajo en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

"Todo es beneficioso, todo lo que sume es bienvenido. Yo estaba acostumbrado a esto, lo llevábamos pidiendo tres años los capitanes en el Betis. Cuando llegué al Deportivo ha sido una sorpresa positiva porque controlas un poco más las cosas que están fuera del campo de entrenamiento, pero que son importantes", dijo.

En su opinión, esas nuevas costumbres también influyen en el ambiente del vestuario porque los jugadores se conocen más.

"Hay muy buen ambiente. Es cierto que compañeros han comentado que se respira mejor ambiente que otros años. Se ve muy bien, pero sobre todo los vestuarios se ven cuando van mal las cosas. Ahora estamos empezando, hay ilusión, pero no se verá de que estamos hechos hasta que vengan las dificultades", reconoció.

Del estilo de juego del equipo, comentó que el entrenador, Natxo González, les pide "ser protagonistas".

"Estamos empezando con un sistema en el que prevalece tener el balón y, si no lo tenemos, vamos a sufrir. Queremos ser ofensivos, protagonistas, pero también saber tener esa paciencia", analizó.

Él fue el primer fichaje del Deportivo con Carmelo del Pozo como director deportivo, pero el club ya ha anunciado que incorporará otro guardameta y que dará salida al polaco Przemyslaw Tyton, que por ahora sigue en la plantilla.

"No quiero entrar en eso. Hay otro compañero que está entrenando muy bien. Tyton es un buen compañero, me lo está haciendo todo fácil y se lo agradezco. Realmente a mi edad compito para estar bien. No pienso más allá del equipo y de encontrarme mejor. No me centro en quién va a venir", expuso.

De otro de los guardametas, el nigeriano Francis Uzoho, apuntó que, por juventud y después de haber sido titular en el Mundial de Rusia con la selección de Nigeria, "lo que tiene que tener claro es que tiene que jugar".

"Tiene proyección pero tiene que ir poco a poco. Es muy joven. Con calma e intentando mejorar día a día es como va a alcanzar su cima", sostuvo.

Además, el veterano portero avaló el papel que debe tener la cantera en el equipo coruñés esta temporada.

"Siempre he defendido que cuando los equipos necesitan un soplo de aire fresco te lo dan canteranos. Alguno me ha sorprendido mucho para bien, puede aportar mucho. La cantera hay que cuidarla porque en cualquier momento te dan el empuje necesario", sostuvo.

Giménez también defendió el fichaje del delantero Quique González, del que destacó que es "muy trabajador" y puede aportar "mucha variedad al ataque" después de una temporada en la que "jugar en banda quizá le penalizó".