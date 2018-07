Benfica-Fenerbahce y Slavia Praga-Dynamo Kiev en tercera ronda previa

Madrid, 23 jul (EFE).- El Benfica portugués debutará ante el Fenerbahce turco en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, en la que el Slavia de Praga checo y el Dynamo de Kiev ucraniano protagonizarán la otra eliminatoria entre clubes que accedieron directamente a esta fase.

La UEFA realizó esta mañana en Nyon (Suiza) el sorteo de los emparejamientos de esta tercera ronda, donde, además de los cuatro citados, también entraron el Spartak de Moscú ruso y el Standard de Lieja belga.

El primero se jugará el pase contra el ganador de la eliminatoria que deben resolver el Paok griego y el Basilea suizo y el segundo contra el que supere el cruce entre Ajax holandés y Sutrm Graz austríaco.

También deben esperar a que se resuelvan los enfrentamientos de la segunda ronda previa para conocer su rival el AEK griego, cuyo contrincante será el Celtic escocés o el Rosenborg noruego, y el Salzburgo, que recibirá inicialmente al Skendija o al Sheriff ambos macedonios.

Después de haber superado la semana pasada la primera ronda entraron en el sorteo de este lunes los clubes Kukës (ALB), HJK Helsinki (FIN), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Malmoe (SUE), Apoel (CYP), The New Saints (PDG), Estrella Roja (SRB), Videoton (HUN), Legia Varsovia (POL), Ludogorets (BUL), Qarabag (AZE), Sheriff (MDA), Tranava (SVK), Rosenborg (NOR), Astana (KAZ)y Celtic (ESC).

Las eliminatorias de la tercera ronda de clasificación se jugarán los días 7/8 de agosto, la ida, y 14 la vuelta, una vez que se resuelvan las de la segunda entre mañana y el 1 de agosto.

Los vencedores entrarán en el sorteo de las eliminatorias que la UEFA hará el 6 de agosto, el último antes de la fase de grupos se celebrará en Mónaco el jueves 30 de agosto.

Enfrentamientos tercera ronda:

- Ruta de Campeones

Celtic (ES)/Rosenborg (NOR) - AEK (GRE)

Salzburgo (AUT) - Skendija (MAD)/Sheriff (MDA)

Estrella Roja (SRB)/Suduva (MDA) - Legia Varsovia (POL)/Spartak Trnava (SVK)

Kukes (ALB)/Qarabag (AZE) - Bate Borisov (BLR)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Astana (KAZ)/Midtjylland (CIN) - Dinamo Zagreb (CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Cluj (RUM)/Malmoe (SUE) - Ludogorets (BUL)/Vidi (HUN)

Los clubes que pierdan pasarán a jugar las eliminatorias previas de la Liga Europa.

- Ruta Liga

Standard Lieja (BEL) - Ajax(HOL)/Sutrm Graz (AUT)

Benfica (POR) - Fenerbahce (TUR)

Slavia Praga (CZE) - Dynamo Kiev (UCR)

Paok (GRE)/Basilea (SUI) - Spartak Moscú (RUS)

Los que pierdan pasarán a la fase de grupos de la Liga Europa.