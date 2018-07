La CE autoriza la compra de Thomson Reuters F&R por parte de Blackstone

Bruselas, 23 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó hoy la compra de la empresa dedicada al análisis de operaciones financieras Thomson Reuters Financial and Risk Business (F&R) por parte del grupo inversor Blackstone, ya que entiende que la compañía resultante de la transacción no perturbará el mercado.

"La transacción no supondría problemas de competencia debido a la limitada cuota de mercado de las dos compañías y al hecho de que seguirá habiendo un gran número de competidores en el sector", aseguró el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado.

La CE señaló que tanto Blackstone (a través de su filial Ipreo) como Thomson Reuters F&R ofrecen información (tanto en tiempo real como análisis) sobre productos financieros a profesionales del sector.

El grupo inversor americano Blackstone se convirtió el pasado viernes en el principal propietario de hoteles de España tras completar su operación sobre el 74,2 % del capital de la cadena hotelera Hispania.