AFE asegura que no ha financiado ninguna obra particular de Rubiales

Madrid, 23 jul (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aseguró que "no ha financiado ninguna obra particular" a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y anterior responsable del sindicato y que éste "no ha adjudicado el proyecto 'La casa del futbolista' a ningún arquitecto/a".

La AFE se expresó así en un comunicado "en relación con la noticia que afecta a unas diligencias penales instruidas contra D. Luis Rubiales por un presunto delito de administración desleal y unos supuestos hechos consistentes en el abono por parte de nuestra asociación de alguna cantidad para pagar una obra particular del Sr. Rubiales".

El sindicato explicó en el mismo que "contrató los servicios de un despacho de arquitectura para la realización de una fase preliminar del citado proyecto" de la Casa del Futbolista, "consistente en la redacción de un programa de necesidades y la presentación de posibles emplazamientos".

"AFE abonó una factura por el encargo solicitado, y como no fue ejecutado en los términos convenidos, interpuso una demanda judicial de resolución de contrato y reclamación íntegra de dicha cantidad contra el citado despacho de arquitectura, cuyos autos se están tramitando por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia".

El colectivo que preside David Aganzo insistió en que "de lo anteriormente expuesto puede deducirse con claridad que AFE no ha pagado cantidad alguna en beneficio de nadie, siendo rotundamente falso cuanto se da a entender en la noticia de referencia".

Este lunes la Cadena Ser informó de que un juzgado de Valencia ha abierto una investigación por un delito de administración desleal porque, supuestamente, el presidente de RFEF quiso pagar en 2015 los más de 120.000 euros de la reforma de su casa con dinero de la AFE.

Según la denuncia, adjudicó el proyecto de la Casa del Futbolista a la misma arquitecta que reformó su domicilio y desvió parte de las facturas para su deuda privada.