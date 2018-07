Uribes pide a Garrido que apoye el aumento de los objetivos de gasto

Madrid, 22 jul (EFE).- El nuevo delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha valorado hoy "muy positivamente" los nuevos objetivos de déficit aprobados por el Gobierno central y ha emplazado al Ejecutivo de Madrid, que preside Ángel Garrido (PP), a que apoye esta decisión "tan beneficiosa" para el bienestar de los madrileños, "y especialmente el de los más desfavorecidos".

El objetivo de déficit público para 2019 pasa del 1,3 por ciento al 1,8 por ciento del PIB, cinco décimas más de las cuales dos son para las Comunidades Autónomas (que pasan del 0,1% previsto al 0,3%), dos para la Seguridad Social y una para la Administración central.

También se han suavizado los objetivos de 2020 y 2021, que se han fijado en el -1,1 por ciento y el -0,4 por ciento, respectivamente

Estas medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda, según Uribes, supondrán un aumento "considerable" de los recursos destinados al gasto público y repercutirán en el bienestar de "todos" los ciudadanos.

Además, defiende que el aumento del techo de gasto en los presupuestos se reflejará en la capacidad de implementar nuevas inversiones en políticas sociales, sanidad, educación y pensiones con un "claro beneficio" para las personas que viven en la Comunidad de Madrid.

Rodríguez Uribes considera "necesario" respaldar, desde todas las instituciones, estas medidas orientadas "a la mejora del bienestar general" y espera que el Gobierno que preside Ángel Garrido apoye su aprobación porque, en su opinión, favorecen a todos los madrileños.

El cambio propiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), según el delegado del Gobierno, tiene su reflejo en las políticas económicas "dando un paso más en la defensa del mantenimiento y mejora" de unos servicios públicos de calidad.

Así mismo, sostiene que el nuevo margen fiscal beneficiará también a los ayuntamientos para mejorar y acometer nuevas iniciativas que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.

Y recalca que las nuevas reglas fiscales son especialmente provechosas para las Comunidades Autónomas, que dispondrán de 2.500 millones de euros más de margen debido a las dos décimas de relajación del déficit.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el jueves pasado los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se abstuvo, y la oposición de las del PP y Canarias.

Tras la reunión del CPFF, la primera del Gobierno socialista, la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, afirmó que el aumento de dos décimas de déficit para las Comunidades Autónomas no es "ni positivo ni beneficioso" para la región, al tiempo que criticó que el Gobierno socialista haya creado "expectativas que no pueden ser cumplidas" si, a su vez, no hay una modificación de la regla de gasto.

Según Hidalgo, la Comunidad de Madrid seguirá recibiendo "224 euros menos por persona para la financiación de los servicios públicos que la media de las comunidades autónomas".

Garrido ahondó el viernes en la "decepción" del Gobierno regional, ya que cree que no contar con un nuevo modelo de financiación autonómica "es malo para todas las comunidades y en especial para Madrid" que, según el PP, pierde con el modelo actual 1.400 millones de euros al año.