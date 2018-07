El FIB reúne a 40.000 personas al día y afronta sus 25 años con "optimismo"

Benicàssim , 22 jul .- El director del Festival Internacional de Benicàssim, Melvin Benn ha afirmado hoy "no tener miedo al futuro" a la hora de elegir los cabezas de cartel para el 25 aniversario, que se celebrará el próximo año, y ha dicho que afronta la efeméride con "optimismo y determinación".

Benn ha hecho estas declaraciones hoy en Benicàssim en la rueda de prensa de balance del FIB 2018, que está recibiendo 40.000 asistentes diarios de media, ha detallado.

Las cifras registradas este año, pese a ser ligeramente inferiores a las de 2017, constatan la solidez de la cita musical por la que este año han pasado cabezas de cartel como Pet Shop Boys, The Killers, Travis Scott o Liam Gallagher, que actuará esta noche en la última jornada.

Además de los 40.000 asistentes de media -48.000 el viernes con The Killers, concierto que atrajo la atención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asistió al show con su mujer- Benn ha destacado los 650 empleos directos generados en la Comunitat Valenciana o los 700 periodistas de 400 medios de comunicación que han cubierto el FIB.

En cuanto a la procedencia de los asistentes el director ha asegurado que un 55% proviene de Reino Unido e Irlanda (y hasta 25 países extranjeros) y el 45% es público español.

Y ha señalado que destaca más la presencia de los británicos porque "acampan y se quedan en Benicàssim más días".

Para Benn, una de las actuaciones más memorables de este FIB ha sido la de los escoceses Bell & Sebastian -pese a no haber podido estar en el show al encontrarse en Paris, en el festival Lollapalloza, negociando con representantes musicales-.

Y ha destacado lo "especial" que es para la banda el FIB, ya que el vocalista, Stuart Murdoch conoció a la que hoy es su mujer y madre de sus hijos en los karts de al lado del recinto en 2004.

Belle & Sebastian, ha dicho Benn, son la segunda mejor cosa que ha dado Escocia después de sir Alex Ferguson, y la tercera, ha indicado, probablemente sean The Snuts, grupo que toco el viernes coincidiendo con The Killers en otro escenario menor y de los que ha dicho es "una de las mejores bandas de guitarras que ha escuchado".

Preguntado por una posible "pérdida de cabezas de cartel" en la edición de este año en detrimento de otras citas musicales, Benn ha dicho que es "incorrecto".

Cada año, ha indicado, "tenemos que pensar qué es adecuado para la mezcla entre el público español y el británico e irlandés", eso conjugado con las agendas de las bandas, algo "complicado", que ha quedado patente en esta edición, ha agregado, en el hecho de que algunos artistas hayan tenido que llegar a Castellón con su jet privado para llegar a su cita.

El director ha sido preguntado además por la celebración del 25 aniversario del FIB y ha restado importancia a la fecha ya que "solo es el nombre pero no lo es para la gente que viene, que puede que sea su primera vez, o que este año haya sido su primera vez".

Su filosofía, ha aseverado, es que "cada festival debe ser el mejor que puedas presentar".

El FIB 2019, ha asegurado "debe ser válido y relevante para la gente joven que quiera venir, no porque sea el 25 aniversario sino porque la música sea buena".

Sobre la edición de 2019 ha asegurado que podría incluir una fiesta en la playa el lunes -a la que ha asegurado que no asistirá por no ser una persona muy de playa-, pero no ha adelantado ningún nombre para el cartel, algo que sería a su juicio "irrespetuoso" porque aún hoy quedan muchas bandas por tocar.

Lo que sí ha hecho es asegurar que Oasis, en caso de que los hermanos Gallagher decidieran reunirse, no estará en el FIB 2019.

Benn ha destacado además la presencia de los puntos violeta en la acampada y en el recinto -para prevenir y concienciar las agresiones machistas-, y de la donación que se ha hecho a Save the Children y Cruz Roja de cerca de 7.000 euros con lo recaudado con las aportaciones de los invitados al festival.