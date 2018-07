Herrada: "Me han sacado de punto a mitad de subida"

Carcassonne , 22 jul .- El manchego Jesús Herrada (Cofidis) ha conseguido meterse en la escapa del día junto a otros 28 ciclistas, pero ha reconocido que no ha tenido fuerzas para hacerlo cuando se ha formado el trío que ha disputado el triunfo.

"Me han sacado de punto y me he quedado a mitad del último puerto y he decidido ir a mi ritmo. Al acabar la subida estaban a medio minuto, pero ya no hemos podido volver a cogerlos", ha analizado.

El de Mota del Cuervo no ha puesto ninguna excusa a su actuación, a pesar de que la escapada por segundo día consecutivo ha culminado con éxito porque "el nivel es muy alto y ya se empieza a notar la fatiga. No ha podido ser".