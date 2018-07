Hamilton no es sancionado y retiene su triunfo en Hockenheim

Redacción deportes, 22 jul (EFE).- Los comisarios decidieron no sancionar al británico Lewis Hamilton por haber rebasado la línea que separa la entrada a boxes de la pista en el circuito de Hockenheim, por lo que el piloto de Mercedes se mantiene como el ganador del Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno.

El piloto inglés, que asimismo es el nuevo líder del Campeonato del Mundo, fue llamado a declarar al término de la carrera.

Su remontada desde la decimocuarta posición quedó en entredicho con la apertura de la investigación, pero los comisarios decidieron no penalizar a Lewis Hamilton con la pérdida de segundos y dejar su intervención en "una reprimenda".

Los comisarios indicaron que tanto el piloto como su equipo "admitieron su error", en un momento de "confusión" y con "el coche de seguridad en pista", lo que "mitiga la gravedad de la acción".

El campeón del Gran Premio de Alemania mantuvo ante los comisarios la versión ofrecida en rueda de prensa.

"Hubo un momento de confusión. Por radio me pidieron entrar en boxes, luego me dijeron que no. Luego me volvieron a decir: 'vuelve'. Pero yo ya estaba en pista", dijo ante los medios.

Por todo ello, teniendo en cuenta que "ningún rival fue dañado", los comisarios solventaron el incidente con una reprimenda.