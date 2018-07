Berizzo avanza que Etxeita "tiene una opción de salir" del Athletic

Barakaldo , 22 jul .- Eduardo Berizzo, técnico del Athletic Club, avanzó tras el amistoso frente al Barakaldo que Xabi Etxeita no fue convocado para este encuentro porque "tiene una opción de salir" del equipo rojiblanco.

"Por precaución pensamos que no era conveniente que participara. Era mejor resguardarlo y que se defina con claridad esa opción. Xabi merece tener minutos y si no los va a tener con nosotros su profesionalidad me obliga a darle la oportunidad de que los tenga en otro equipo", señaló Berizzo.

El argentino considera que los tres centrales específicos que se quedarán en la plantilla tras la marcha de Etxeita -Iñigo Martínez, Yeray Álvarez y Unai Núñez- son "un número suficiente" para afrontar la temporada porque hay otros futbolistas como "Andoni López, Nolaskoain, San José o Balenziaga" que puede jugar en ese puesto.

Acerca del partido frente al Barakaldo, saldado con victoria del Athletic por 0-5, Berizzo admitió que "marcar siempre es bueno porque refuerza la confianza", aunque matizó que "más que los goles" le gustó "la movilidad de la gente de ataque".

Cuestionado sobre Iker Muniain, el argentino señaló ve al navarro "como una opción de media punta clásico tradicional".

"Es algo difícil de encontrar y me parece que Muniain es un especialista. Puede jugar en banda, pero creo que su posición natural y en la fisonomía que imagino en nuestro equipo su posición es esa", dijo.

Berizzo comentó que en la convocatoria para la concentración de la próxima semana en Holanda, que ofrecerá esta tarde, no estará Iñigo Martínez, pero sí Raúl García, ambos aquejados de sendas lesiones musculares.

"Raúl sufrió una contractura en el entrenamiento del viernes y preferimos guardarle en el partido hoy, pero no tendrá inconveniente en viajar. Iñigo no tiene posibilidades de jugar y es mejor que se quede aquí recuperándose", explicó.