Thomas: "Si Froome y yo corriéramos uno contra el otro seríamos estúpidos"

Mende , 21 jul .- El británico Geraint Thomas (Sky), líder del Tour, dijo en la meta de Mende que si él y Chris Froome corrieran el uno contra el otro serían "estúpidos", y mostró sus dudas sobre su rendimiento en la tercera semana.

"Si Chris y yo corriéramos el uno contra el otro seríamos estúpidos. Es la primera vez que estoy de amarillo en el Tour de Francia y dudo sobre si podré aguantar en la tercera semana, pero lo desconocido también se aplica a Chris y Dumoulin, que hicieron el Giro este año", destacó.

El ciclista galés subrayó la calidad del holandés Tom Dumoulin y recordó que el objetivo del Sky es que el Tour lo gane uno de sus dos líderes.

"Tom Dumoulin es impresionante, rueda a su ritmo, es campeón del mundo contrarreloj y sabe cómo manejar su esfuerzo, como hizo en la subida del Alpe d'Huez. Ya sea sufriendo o no, estaré encantado de ganar el Tour, pero el equipo estará feliz si el maillot amarillo se queda en casa. Tomamos los días como vienen. Todavía hay una etapa mañana, y luego haremos un receso para las etapas de los Pirineos", comentó.

Thomas destacó también que, a diferencia del ciclismo en pista, en el que se puede ganar o perder por milésimas, en el Tour el equipo tiene una doble baza. Si falla el galés, está Froome.

"Si recuerdo la final de persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de 2012, fue un trabajo de cuatro años, y se podía ganar o perder en unas pocas décimas de segundo. Aquí es diferente, si algo sale mal conmigo siempre tenemos a Chris Froome, que es segundo", subrayó.

Sobre la etapa con final en el aeródromo de Mende, Thomas dijo que terminó contento.

"La subida fue difícil, no sabía qué esperar de mis rivales, era complicado, pero estamos muy satisfechos con nuestra etapa. Es mucho menos estresante porque no me presiono, vivo el Tour día tras día, mi única preocupación es el día siguiente", concluyó.