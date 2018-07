El poblado canario Risco Caído, aspirante a ser Patrimonio Mundial de UNESCO

Madrid, 21 jul (EFE).- Ubicado en el centro de Gran Canaria, Risco Caído es un poblado troglodita cuyas cuevas y "santuarios" sirvieron de "observatorios astronómicos", explica el arqueólogo José de León, quien desde el Cabildo de Gran Canaria promueve la elección del enclave para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El arqueólogo y doctor en Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José de León, indicó a EFEverde que "en Risco Caído sobreviven toda una serie de elementos culturales procedentes de la antigua población aborigen".

"Nosotros presentamos la propuesta de Risco Caído para que formara parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO el pasado mes de febrero, junto con otras candidaturas a nivel mundial con las que competiremos a la hora de la selección, que será en torno a los meses de abril y julio de 2019, cuando se sabrá la candidatura merecedora de esta distinción", explicó el arqueólogo.

El poblado está ubicado en una zona de un paisaje espectacular, con una gran variedad biológica autóctona, rico en vestigios paleontológicos y gran importancia astronómica, simbólica y ceremonial en el contexto arqueológico de la isla.

En concreto, la cueva C6 de Risco Caído "constituye un marcador solsticial y equinoccial extremadamente complejo y singular en su concepción y construcción", según se detalla en la página web del Cabildo de Gran Canaria.

La cueva estaba abandonada cuando fue descubierta en 1996 por el también arqueólogo y director científico del proyecto Risco Caído, Julio Cuenca, quien comenzó los trabajos de investigación en un enclave utilizado hasta entonces para guardar la paja.

"Nos dimos cuenta de que no se trataba de una cueva normal, porque estaba excavaba de forma artificial con una cúpula perfecta, y una claraboya perforada con unas muescas que no tratan de ser zona de aireación, sino que su acabado y orientación, que no es exactamente perpendicular al eje, permite que entre sol por el equinoccio, y también las lunas llenas de cada mes", explicó de León, coordinador del proyecto.

Los estudios arqueológicos han demostrado a través de las muestras de carbono 14 que los sedimentos en las paredes "dan una fecha entre los siglos XIII y XIV, que coincide precisamente con el periodo aborigen de los canarios".

Para el arqueólogo canario, "la cultura de los antiguos canarios no conocía el metal y, sin embargo, poseían un alto nivel de conocimiento especializado en el terreno de la geometría o de las matemáticas, lo que ha hecho reformular lo que conocíamos de estas culturas aborígenes de Gran Canaria".

No sólo las cuevas, sino todo el paisaje que físicamente las rodea, además de otra serie de santuarios que ya se conocían, ha reforzado la idea de que se trata de espacios sagrados, como son las montañas consagradas por los antiguos canarios.

Todos esos elementos, unidos a otros valores singulares de la población aborigen (trogloditismo, trashumancia o alfarería, entre otros) constituye el ámbito territorial del paisaje cultural propuesto para Patrimonio Mundial.

Las condiciones que reúne Risco Caído han hecho "que se formara todo un paisaje completamente singular en el que las cuevas y santuarios llegaron, más tarde, a convertirse en observatorios astronómicos y donde hasta la actualidad sobreviven toda una serie de elementos culturales procedentes de la antigua población aborigen", concluye José de León.