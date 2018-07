María Pérez: "Psicológicamente estoy bien, no me afecta"

Getafe , 21 jul .- La granadina María Pérez, penalizada con un minuto de parada en el "pit lane" durante la final de 10.000 m marcha de los campeonatos de España cuando iba en cabeza destacada, asegura que el incidente no le afecta en el plano psicológico.

"No me genera dudas. Psicológicamente estoy bien. No sé si este lapsus es por una foto que subieron en la Federación y luego borraron rápidamente, pero a todos los marchadores cuando hacemos una ráfaga salimos en algún momento en vuelo, pero a mí no me afecta esto. A seguir trabajando de cara a los Europeos de Berlín", comentó tras la llegada.

La atleta de Guadiz se considera "en un buen momento de forma" y afirma que "la preparación ha ido muy bien, mejor que para los Mundiales de Londres".

"Hemos trabajado en altitud (Font Romeu) y el trabajo está casi terminado. Quedan cuatro entrenamientos importantes. Espero que en Berlín me vaya mejor que en China", señaló.