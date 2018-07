El líder Bou se lesiona en una rodilla y se clasifica décimo en Bélgica

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Honda), líder del campeonato del Mundo de TrialGP, sufrió este sábado una lesión de rodilla y se tuvo que conformar con la décima posición en la clasificación para la carrera que se disputará este domingo en el circuito belga de Comblain-au-Pont.

El mejor tiempo fue para el británico James Dabill (Beta Factory), que se adelantó a los españoles Jaime Busto (Gas Gas), Albert Cabestany (Beta Factory) y Adam Raga (TRSS), quienes acabaron segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

En el caso de Bou, su equipo informó en un comunicado de que durante el entrenamiento de la mañana "sufrió un percance que le ha afectado la rodilla derecha y que, pese a marcar el mejor tiempo en la Q1, no le ha permitido rodar en plenas condiciones físicas en la decisiva Q2".

"Sin duda, le condicionará la carrera de mañana domingo", añade el texto, en el que se explica que el piloto catalán "ha tenido que asegurar un punto para poder superar esta última fase de clasificación, finalizando en décima posición, lo que supone que mañana partirá en quinto lugar".

Bou reconoció que están "un poco preocupados, no por la clasificación sino por un mal gesto en la rodilla durante los entrenamientos de la mañana".

"No sabemos lo que tengo aún -explicó- pero mi rodilla esta inflamada y tengo líquido dentro. Cada vez está peor, pero no nos queda otra que intentar salvar el fin de semana e intentar conseguir los máximos puntos posibles. No hay otra que esperar al lunes para determinar el alcance de la lesión y su recuperación."

La carrera que se disputará en Comblain-au-Pont constará de un total de 15 zonas a las que se dará un total de dos vueltas en un recorrido de unos diez kilómetros.