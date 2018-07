Kevin López se pone "a los pies" de Saúl Ordóñez

Getafe , 21 jul .- El sevillano Kevin López, destronado anoche por Saúl Ordóñez como plusmarquista español de 800 metros, se puso inmediatamente "a los pies" del leonés, que se clasificó tercero en la reunión de Mónaco con un tiempo de 1:43.65.

"¡A tus pies Saúl! Con los que he hablado alguna vez del tema lo sabéis, siempre he mantenido que si alguien me lo arrebataba sería él. Lo tiene todo para triunfar, calidad y valentía en la pista", comentó Kevin en su cuenta de Twitter.

El sevillano, en la actualidad enrolado en el 1.500, recordó las coincidencias con su propio récord (1:43.74). "Hoy mismo cumplió mi récord de España 6 años, mismo sitio y mismas 9 centésimas".

Saúl Ordóñez, que logró su récord este viernes pasadas las ocho de la tarde, regresa a España porque hoy mismo, 22 horas después, tiene que correr las semifinales de los campeonatos de España.

El leonés, medallista de bronce este año en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham, obtuvo ayer en Mónaco el tercer puesto en una carrera que arrojó la mejor marca mundial del año, a cargo del botsuanés Nijel Amos con 1:42.14.

El atleta leonés, de 24 años, se consolida al frente del ránking europeo del año -tiene las tres mejores marcas de la temporada- a dos semanas de los campeonatos de Europa de Berlín.