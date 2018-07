José María López se adjudica el Rallye de Ferrol

Ferrol, 21 jul (EFE).- El piloto José María López ha vencido hoy en el Rally de Ferrol, celebrado desde este viernes y que ha alcanzado su edición número 49, y se ha adjudicado su primera victoria dentro del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, para el cual es válida la cita ferrolana.

Mientras, José Antonio Suárez, a 9 segundos de distancia, ha sido segundo, pero presentó una reclamación que por el momento no ha sido estimada por los comisarios de la prueba. La clasificación final oficial no se publicará hasta las 22:00 horas de este sábado.

Suárez, que no ha celebrado el trofeo recogido en la ceremonia de entrega de premios, alegó en su queja que una maniobra de otro vehículo le perjudicó en su recorrido.

Sin embargo, fuentes del comité organizador han dicho a Efe que existen un "90 por ciento de posibilidades" de que el listado no sufra alteraciones.

Así, han relatado que la petición se presentó este viernes, cuando no "cambiaba nada en la clasificación", y que no se estimó, pero dispondría de un último margen, entre las 21:30 y las 22:00 horas, para saber si prospera o no su solicitud.

Una respuesta positiva provocaría un vuelco, ya que situó en 10 segundos el retraso que sufrió. Iván Ares, a 41 segundos del triunfador, ha completado el podio, sin poder desbancar a Miguel Fuster de la primera plaza en el campeonato estatal.

El tercer clasificado retuvo ese puesto pese a sufrir un pinchazo que frenó sus opciones, mientras que Fuster se vio obligado a abandonar este sábado por avería.

El último tramo, desarrollado en la zona rural del municipio de Ferrol, se desarrolló con máxima igualdad entre los principales aspirantes al triunfo final.