Daida Ruano y Philip Köster revalidan el título en la prueba de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 21 jul (EFE).- Los windsurfistas Daida Ruano y Philip Köster han revalidado sus respectivos títulos de campeones en el 'Gran Canaria Wind and Waves Festival' que ha concluido este sábado en aguas de Pozo Izquierdo.

Ruano y Köster (G-4) han acrecentado su título de 'Reyes de Pozo' tras imponerse en la final de la Doble Eliminatoria a la arubense Sarah-Quita Offringa y al brasileño Marcilio Browne, respectivamente, con lo que repiten el triunfo logrado el pasado año en la prueba grancanaria, que celebra en la presente edición su trigésimo aniversario.

Según indican fuentes de la organización, las finales fueron espectaculares en saltos, surfeadas y condiciones de viento y olas, un colofón perfecto para una semana que ha mostrado la mejor cara de Pozo Izquierdo como meca para la práctica de la modalidad más radical del windsurf.

Iballa Ruano y Ricardo Campello han completado el podio en categoría femenina y masculina.

Al término de la competición, Daida Ruano dijo que esta victoria representa algo muy especial para ella.

"Se la dedico a mi familia, a mis padres que no están aquí, y también es muy especial ganar el año en el que hemos conseguido igualar los premios entre hombres y mujeres. Celebrar algo tan grande quedando en primer lugar es muy especial", señaló.

Philip Köster resaltó que el campeonato ha sido increíble, ya que todos los días han tenido vientos muy fuertes, buenas olas y muchas mangas.

"La final contra Marcilio Browne me ha ido muy bien y estoy muy contento por haber ganado, aunque el 'Rey de Pozo' todavía es Víctor Fernández, que ha estado once veces en la final, algo que es increíble. No sé si voy a llegar hasta lo que ha conseguido él, pero lo voy a intentar", comentó.

La próxima cita del circuito mundial profesional será la prueba de El Médano (Tenerife), que se disputará entre los días 5 y 11 del próximo mes de agosto.