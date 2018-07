Sergio Rodríguez: "Doncic tendrá una larga y muy buena carrera en la NBA"

Redacción Deportes, 20 jul (EFE).- Sergio 'El Chacho' Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1986), actual jugador del CSKA de Moscú aseguró, en una entrevista con EFE, que el esloveno Luka Doncic, al que conoce bien de su etapa en el Real Madrid, tendrá una "larga y muy buena carrera en la NBA" a la vez que no descarta volver a cruzar el charco.

"Le veo muy preparado. Es un grandísimo jugador y muy maduro. Ha ido cumpliendo etapas muy rápido al máximo nivel. Tendrá una larga carrera y muy buena en la NBA", declaró a EFE en un evento de Bridgestone.

"Por el tipo de jugador y la persona que es, daba igual dónde hubiese jugado tras el draft. Sí que es verdad que Dallas Mavericks es una organización muy asentada con un dueño que se preocupa por cómo están los jugadores y es un gran sitio", añadió.

El evento de Bridgestone se enmarcó dentro de su movimiento Olímpico que tiene como lema.

'Persigue Tu Sueño, Supera Los Obstáculos' y que cuenta además con la halterófila Lydia Valentín y con el triatleta Javier Gómez Noya como embajadores.

"Yo soy muy positivo y me gusta que cada cosa me sirva para mejorar en el futuro. Claro que han habido derrotas o eliminaciones en el campeonato que duelen pero lo importante es que eso te sirva para mejorar y cuando en otra ocasión ganes sabrá mejor", dijo 'El Chacho' sobre cómo ha superado los obstáculos a lo largo de su carrera deportiva.

Además Sergio Rodríguez no descartó nuevos retos en la NBA: "No lo sé. Me planteo el futuro a corto plazo. El año pasado tenía claro que quería estar en un sitio en el que pudiera estar muchos años y estar en el CSKA ha sido muy positivo porque me he adaptado muy bien tanto al club como a la vida allí y ya se verá en el futuro".

Aunque por ahora se encuentra a gusto en Moscú pero no esconde su gusto por la capital de España: "Madrid lo considero mi casa y claro que se echa de menos. Pero también estoy disfrutando mucho de las experiencias fuera. Una carrera deportiva es corta y me gusta vivir en otros sitios y afrontar nuevas experiencias", declaró.

Rodríguez también opinó sobre una posible marcha de Sergio Scariolo a la NBA, como entrenador asistente en Toronto Raptors.

"No sé muy bien cómo está el tema pero lo que sí puedo decir es que si eres un gran entrenador como lo es Sergio Scariolo puedes estar donde quieras. Lo que elija seguro que le hará feliz".

Además, el 114 veces internacional con la selección se mostró contrario a las 'Ventanas FIBA' y mostró su deseo de que esto cambie para poder participar de nuevo con la selección española:

"Ha sido muy raro todo. A todos nos hubiese gustado que estuviese mejor organizado para poder jugar con nuestros equipos y con la selección. Las instituciones del baloncesto están perfectamente cualificados para tomar esas decisiones y creo que se tiene que llegar a un consenso para que no sean decisiones de último minuto de los jugadores porque disfrutamos jugando con la selección pero estamos en un club con unas responsabilidades importantes", declaró.

Sobre la próxima temporada, 'El Chacho' aseguró encontrarse bien: "Tengo buenas sensaciones. He descansado bien desde que terminó la temporada. Ahora empiezo la pretemporada individual que incluye partes más físicas que durante el año es más complicado por la carga de partidos. Con muy buenas expectativas y con ganas de empezar y ver cómo está el equipo".

"Voy día a día y teniendo los objetivos claros. En un club como el CSKA de Moscú el objetivo es ganarlo todo pero lo importante es que el camino esté bien dirigido porque ganar depende de muchos factores", completó.

Por último se mostró contento con la participación del Herbalaife Gran Canaria, un equipo de su tierra, en la Euroliga: "Cuando estás jugando fuera venir a jugar a España es algo que marcas en el calendario y si es a las Islas Canarias imagínate. Lo llevan haciendo bien muchos años, es un proyecto serio al que la gente quiere ir. Estoy muy contento de que puedan estar en Euroliga y les deseo lo mejor. Dentro de poco iremos para Gran Canaria y tengo ganas",concluyó.