El FIB se prepara para su mayor baza de 2018: The Killers

Castellón, 20 jul (EFE).- Tras una primera jornada en la que se facturaron actuaciones notabilísimas y una buena entrada de público, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) se prepara para acoger el show de su mayor baza en 2018, la banda de Las Vegas (EEUU) The Killers.

La vigésimo cuarta edición del FIB arrancó anoche con grandes actuaciones de Tune-Yards, Princess Nokia, Meridian Brothers, Two Door Cinema Club o Travis Scott y hoy los asistentes asimilan la primera noche de fiesta entre las zonas de acampada, las playas de Benicàssim y cualquier sombra que el municipio brinde.

La jornada del viernes trae como mayor reclamo a The Killers, grupo formado en 2003 en Las Vegas que es el resultado del talento del cantante y teclista Brandon Flowers, el batería Ronnie Vanucci, el guitarrista Dave Keuning y el bajista Mark Stoermer.

La banda vuelve a Benicàssim desde su última visita en 2013 y lo hace con su quinto álbum de estudio "Wonderful, Wonderful", publicado en septiembre de 2017 y con el que han llegado a las primeras posiciones en las listas de éxitos en Estados Unidos.

Se rumorea además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que esta tarde tiene una reunión informal con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en Castellón- podría asistir al FIB para ver a The Killers, ya que además asistió al mismo en 2013 y confesó su predilección a través de las redes sociales por "The Strokes", que actuaron en 2011, pero en su agenda oficial no se incluye esta visita.

También disfrutó del concierto de The Killers en 2013 la reina doña Letizia aunque su presencia pasó inadvertida.

Además de The Killers el FIB espera hoy otros grandes nombres como Anna Calvi, The Vaccines, Juanita Stein, Eric Prydz o Catfish and the Botlemen, que actuarán en el escenario principal.

Y muchas otras propuestas en los otros cuatro escenarios como Joana Serrat and the Great Canyoners, Tulsa, Sleaford Mods, The Charlatans, C.Tangana y Amable -todos ellos en el escenario Visa-.

Pasarán por el escenario VW Driving Music FIB Club, Júlia, Rural Zombies, Cuchillo de Fuego, Dani Less DJ, La Plata, The Snuts, Perro, Buenavista y Siria.

Estarán en South Beach Dance Stage Radio 3 los artistas Desert, Bob Moses, Palmistry,Tommy Cash, Jackwasfaster y Pedro Vian.

Y completan la noche los pinchadiscos destinados a hacer bailar sin descanso a los asistentes en el South Beach Pool Party.