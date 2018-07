Podemos solicitará la sustitución temporal de Montero en secretos oficiales

Madrid, 20 jul (EFE).- Unidos Podemos va a solicitar sustituir temporalmente en la comisión de secretos oficiales a su portavoz Irene Montero, que se encuentra de baja por su reciente maternidad, para que sea el diputado Rafael Mayoral quien asista a la comparecencia del director del CNI el próximo jueves.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecerá a petición propia ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso el jueves 26 de julio para dar explicaciones sobre la actuación del servicio de inteligencia en relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

En esta comisión, cuyas sesiones se celebran a puerta cerrada y cuyo contenido tiene carácter reservado, están presentes los portavoces de los grupos del Congreso y es uno de los principales mecanismos de control del CNI establecidos por la ley.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, también había propuesto a su grupo impulsar la comparecencia de Sanz Roldán en dicha comisión, aunque tenía el inconveniente de que se celebra a puerta cerrada y de que la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se encuentra de permiso de maternidad desde que el pasado 3 de julio dio a luz a sus mellizos con seis meses de gestación.

Para sustituirla temporalmente se necesitaría que se celebre un pleno extraordinario anterior a la comparecencia del director del CNI el jueves y que la cámara aprobara por mayoría cualificada la propuesta del sustituto.

Unidos Podemos, según confirman a Efe fuentes del grupo parlamentario, va a iniciar los tramites necesarios para solicitar que se apruebe sustituir a Montero por Mayoral, que es el portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

No obstante, el grupo confederal ha dejado muy claro que no se conforma con que el asunto se solvente con una comparecencia a puerta cerrada, cuyo contenido no se puede conocer.

Desde Podemos recalcan que un tema tan grave como la "supuesta corrupción" de la Monarquía no debe pasarse por encima con un "pacto de silencio" y por eso proponen también crear una comisión de investigación sobre las revelaciones de la amiga del Rey emérito que, según varios medios digitales, da a entender en unas grabaciones que el Juan Carlos I tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.

En cualquier caso, tras un debate intenso en la dirección del grupo confederal, se ha optado por pedir estar presentes en la comparecencia del director del CNI, y poder así ejercer también sus responsabilidades políticas y parlamentarias como en cualquier otro asunto.

Su petición podría votarse en el pleno que convoque la presidenta de la Cámara, ya sea para abordar el techo de gasto o el nombramiento de administradora única de RTVE, que está pendiente.

La comparecencia de Sanz Roldán se sumará a la que ya protagonizó el 19 de marzo de 2013 sobre este mismo asunto y en la que negó cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con Corinna.

Entonces dijo desconocer si ella había realizado algún tipo de trabajo "clasificado" para el Estado, aunque sí que hubiera trabajado para el CNI.