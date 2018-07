Movistar entre el dolor de Landa y el calor de Quintana sigue en la lucha

Bourg D'Oisans , 20 jul .- El dolor en la espalda de Mikel Landa y el "golpe de calor" que acusó Nairo Quintana en la subida al Alpe D'Huez son los obstáculos que deben superar los líderes del Movistar antes de invertir las fuerzas que les quedan en Pirineos, donde ambos esperan tener su oportunidad.

Landa, séptimo en la general a 3.13 del británico Geraint Thomas, sigue luchando contra el dolor de espalda que arrastra desde la caída en la etapa de Roubaix, pero el alavés no tira, ni mucho menos, la toalla.

"La espalda está dolorida después de la paliza de ayer, a ver si hoy pasamos un día tranquilos y tengo un día más para recuperar. Aún estando mal no estoy muy lejos de los favoritos, y eso me da motivos para seguir luchando. Ojalá en Pirineos estemos mejor y que la afición ayude".

Landa, quien ha recibido tratamiento con el osteópata y la máquina Indiba Activ, espera "estar ahí" en la jornada de mañana en Mende "para aprovechar cualquier oportunidad si falla alguno".

Sobre el comportamiento de algunos aficionados en el ascenso al Alpe D'Huez, Landa comentó que a él la gente no le molesta, pero sí el uso de bengalas.

"Las bengalas nos afectan mucho porque te entra el humo por la garganta y resulta incómodo".

El ciclista alavés calificó de "faena" el accidente del italiano contra una moto en pleno ascenso, cuyas consecuencias ha pagado con la retirada, ya que padece una fractura de la décima vértebra.

Landa tiene en mente la etapa corta de los Pirineos, de 68 kilómetros, "con un último puerto durísimo, tanto como Alpe D'Huez, etapa que será casi como una crono".

Por su parte, Nairo Quintana se refirió al hecho de haber sufrido "un golpe de calor" para haber perdido 47 segundos en la cima de Alpe D'Huez respecto al ganador de la etapa.

"Fue un golpe de calor, pero de cuerpo estoy bien. Las diferencias son grandes, pero Mikel está delante. Espero tener salud para intentar cosas buenas".

Quintana, octavo en la general a 4.13 del líder, admitió el dominio del Sky a la hora de controlar la carrera

"La moral no es la mejor, pero me quedo con que el cuerpo está bien y espero que el calor no me siga afectando".

Quintana tuvo palabras para su país, que celebra la fiesta de la Independencia.

"Es un orgullo rodar en el Tour de Francia representando a mi país y tratar de hacerlo lo mejor posible. Seguiré luchando como los guerreros de aquella época. Represento a Colombia con orgullo y lo haré mientras me queden fuerzas".