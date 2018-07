Montón: los niños no se pueden comprar ni vender a través de un contrato

Madrid, 20 jul (EFE).- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se ha mostrado contraria a la gestación subrayada, ha defendido que los niños "no se pueden comprar ni vender a través de un contrato" y ha apostado por agilizar los procesos de adopción, que ve "muy garantistas, pero muy lentos y farragosos".

"Ya hay niños nacidos que están en instituciones y que tienen derecho a tener una familia, una protección", asegura la nueva ministra de Sanidad en una entrevista en la revista Marie Claire.

Montón niega que la recuperación de la sanidad universal y la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular vaya a colapsar los centros de salud.

"Es todo lo contrario -argumenta-, porque hasta ahora las personas en situación irregular tenían acceso al sistema sanitario, pero por la puerta de urgencias. Esto sí que colapsa, es más gravoso y peor para la salud porque se llega en una situación más grave".

Lo que está haciendo el Gobierno, según explica, es "volver al origen, que es la atención primaria, a que tu médico de cabecera pueda supervisar, pueda estar sobre la salud de las personas que están en situación vulnerable".

Sobre cuándo se podrá eliminar el copago farmacéutico advierte de que se trata de un "recorrido largo", pero "posible".

Sobre la homeopatía ha incidido en que "no ha demostrado evidencia científica a lo largo de los siglos y, por tanto, no cura". Y apostilla: "Comprar algo que no cura no solo te produce un perjuicio económico, sino que, fruto de la confusión, te puede producir un perjuicio para la salud".

La ley del medicamento califica a los productos homeopáticos como medicamentos y, por tanto, según la ministra, para que éstos "salgan de las farmacias hay que cambiar la ley". Y la ley -recuerda- la escribe el Parlamento, así que -añade- "tendremos que hablar con los grupos parlamentarios para conocer su opinión".

Lo que le gustaría a Montón es que la ciudadanía "no se confundiera" y que no se produjeran casos como los ocurridos en la Comunidad Valenciana, donde durante su mandato, sostiene, "hubo dos o tres, de fallecimientos incluso, por acudir a un tratamiento que no es tal, que no cura".

También se refiere a la publicación en la que se analizaba la forma de vestir de varias ministras: "Eso es de otra época. Analizar guardarropas está fuera de lugar. Ojalá lleguemos al momento en el que a las mujeres se nos empiece a evaluar por lo que decimos y por lo que hacemos", afirma.

"Somos lo que hacemos. Ojalá se nos empiece a ver como un ser humano y no como un guardarropa", concluye.