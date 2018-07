Macri reconoce en Instagram que subestimó heredar una inflación tan alta

Buenoas Aires, 20 jul (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, reconoció hoy en Instagram que subestimó heredar una inflación tan alta y aseguró que no se puede convivir más con ella porque castiga al que menos tiene.

Macri protagonizó hoy una inédita y atípica "entrevista" de los ciudadanos, a través de la red Instagram, en la que contestó en directo a una selección de las miles de cuestiones planteadas por los participantes en esta experiencia, que realizó por primera vez en su mandato.

A la pregunta de si se arrepentía de haber asegurado que la inflación era un tema fácil de manejar, dijo que creyó que iba a ser "más simple" y reconoció que subestimó "heredar una inflación tan alta, del 40 por ciento que además si se suma el cepo y las tarifas no actualizadas era más del 60 por ciento".

"Recomponer los precios relativos de las tarifas, que si no nos quedamos sin energía y sin servicios, más salir del cepo, ha costado y encima cuando veníamos en la baja apareció esta tormenta que nos devaluó nuestra moneda por las fragilidades que tenemos", añadió.

Para el jefe del Estado argentino, "lo más importante" es entender que no se puede "convivir más con la inflación porque castiga al que menos tiene y hace que no se genere tanto empleo, porque no hay tanta inversión".

"Hay mucha gente -aseveró- que quiere venir a invertir a la Argentina, pero como ya el noventa y pico por ciento de países del mundo no tienen inflación esos que quieren venir a invertir no saben como manejarse con ella y esto hace que no estemos generando todos los trabajos que podríamos".

Preguntado sobre si medita en algún momento del día, dijo que no, pero aclaró que, en cambio, sí reflexiona mucho y reveló que se analiza y psicoanaliza "desde hace muchos años" y que también tiene "una armonizadora budista" con la cual reflexiona una hora de promedio cada quince días.

Macri respondió con buen humor a preguntas atrevidas, como una sobre que le llamen "gato": "¡que sé yo, me parece ocurrente!", señaló.

Sobre la candidatura de Argentina para organizar el Mundial de Fútbol de 2030 junto con Uruguay y Paraguay, dijo que está "firme en el tema" y que cree "que está bueno".

"Vamos en la línea que va el mundo, de utilizar el deporte, el fútbol, para unirse más, para intercambiar culturalmente más, no solo a través de los que compiten sino de los que organizan, y para nosotros seguir apostando a este vínculo del Mercosur, con Uruguay y Paraguay, con los cuales compartimos historia, es algo muy lindo", subrayó.