Klopp culpa al mercado del precio del portero Alisson

Londres, 20 jul (EFE).- El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp explicó que no pudieron hacer nada con el precio del portero brasileño Alisson Becker, por el que pagaron 73 millones de euros, debido a que "el mercado es como es".

"Creo que (ficharle) era algo que teníamos que hacer. Él no podía hacer nada con el precio, nosotros no teníamos nada que hacer con el precio. El mercado es como es y no podemos pensar en ello", admitió el germano.

El Liverpool confirmó este jueves el fichaje de Alisson, por el que los 'Reds' pagaron 73 millones de euros al Roma, convirtiéndose en el portero más caro de la historia, por encima de Ederson, del City, que costó 45, y en la segunda incorporación más cara del Liverpool, por detrás del central holandés Virgil van Dijk, por el que se pagaron 85 millones el enero pasado.

"Esto te demuestra el valor de los porteros hoy en día. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Hace un par de semanas llegó la oportunidad de ficharle y no podíamos dejarla escapar", añadió el técnico alemán.

El arquero llega al Liverpool para disputarle la titularidad al alemán Loris Karius, cuestionado por su actuación en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, cuando dos errores suyos propiciaron dos goles de los blancos.

"Ha ganado mucha experiencia en los últimos años, tanto en Europa como en Italia. Ha jugado a un nivel espectacular e hizo lo mismo durante la Copa del Mundo", explicó Klopp respecto a Alisson, quien fue semifinalista de la Champions con el Roma y disputó cinco partidos en el Mundial con Brasil.