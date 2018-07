Javi Díaz: "El Frigoríficos me permitía seguir jugando en la Asobal"

Cangas , 20 jul .- El portero Javi Díaz ha afirmado hoy, durante su presentación como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, que fue "bastante fácil" fichar por el conjunto cangués porque, tras su reciente paternidad, su deseo era regresar a Galicia tras jugar los últimos años en el Villa de Aranda y el Atlético Valladolid.

"He sido papá, quería volver a Galicia para estar con la familia y el Frigoríficos me ofrecía la posibilidad de seguir jugando en la Asobal. Creo que todavía estoy a un nivel para aguantar uno o dos años más al máximo nivel", indicó el veterano portero.

Comenzó en la máxima categoría hace más de veinte años, en la campaña 1993-94 con el Academia Octavio. Luego vistió las camisetas de Teucro, Chapela, OAR Coruña, Octavio, Cantabria, Villa de Aranda y, por último, Atlético Valladolid.

"Tuve una pequeña opción de fichar por el Frigoríficos cuando era juvenil y Modesto -Augusto- me quiso traer. Al final aquello no se dio y ahora vengo casi en la recta final de mi carrera", recordó el guardameta gallego, para quien la presencia de Magí Serra en el banquillo de O Gatañal influyó en su decisión -el técnico catalán lo dirigió en Aranda-.

"Al acabar la pasada temporada tenía claro que me volvía a Galicia e incluso me planteé no jugar. Pero una llamada de Magí Serra y otra de Camiña tras el último partido de Liga lo cambió. El acuerdo lo cerramos muy rápido", puntualizó Díaz, quien espera aportar "experiencia" y "trabajo" a su nuevo club.

El portero reconoció que le apetecía jugar en O Gatañal: "Antes disfrutaba de esa afición como visitante porque me encanta jugar en los pabellones llenos; ahora lo haré siendo uno más del Frigoríficos".