Finidi : Europa tiene que ser un plus y la Liga, una prioridad para el Betis

Ceuta, 20 jul (EFE).- El exjugador del Real Betis Finidi George ha considerado este viernes que participar en la Liga Europa tiene que ser un "plus" para el conjunto del Benito Villamarín, ya que el objetivo esencial debe ser la competición liguera.

Finidi George (Port Harcourt, Nigeria, 1971) ha declarado a Efe en Ceuta que el equipo verdiblanco "ha hecho una buena temporada", y que "este año está fichando bien para jugar en Europa y no será fácil afrontar el primer año en la Europa League, sobre todo por tener que jugar jueves y luego el fin de semana".

Finidi, que jugó en el Betis entre 1996 y el 2000 disputando un total de 130 partidos, ha afirmado que le está "gustando lo que está fichando para tener estabilidad aunque el objetivo debe ser mantenerse en Primera División y Europa tiene que ser un plus".

En cuanto a la selección de Nigeria, con la que fue internacional en 62 ocasiones y disputó los Mundiales de Estados Unidos (1994) y Francia (1998), ha entendido que ha realizado un Mundial "flojo" y "no pueden poner la excusa de un equipo joven porque ha estado en cinco Mundiales y creo que ha sido un fracaso".

"Ahora toca pensar en mejorar, porque cuando fracasas y te vas a casa debes analizar lo que no has hecho bien porque Nigeria ha hecho un Mundial flojo y físicamente el equipo no estuvo a la altura", afirmó.