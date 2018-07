La fiebre por Stephen King sigue con "Castle Rock" de la mano de J.J. Abrams

San Diego , 20 jul .- La fiebre desatada en Hollywood por el autor Stephen King a raíz del éxito del filme de terror "It" continúa ahora con el lanzamiento de la serie "Castle Rock", basada en el universo literario del escritor aunque planteando una historia completamente nueva.

"It" marcó un hito con su rompedor estreno en EEUU con 123,1 millones de dólares -el mejor debut jamás visto para una cinta de terror-, y acabó recaudando más de 700 millones de dólares en todo el mundo.

Aquello desató una ola de proyectos relacionados con la obra de King, entre los que destacan la segunda parte de "It", actualmente en rodaje; una nueva versión de "Tommyknockers", dirigida por James Wan; "Doctor Sleep", continuación de todo un clásico como "The Shining", y otra actualización de "Pet Sematary", que dirigió Mary Lambert en 1989.

En el terreno televisivo también se anunciaron planes para adaptar "The Bone Search", "Dark Tower" y "The Stand", pero el plato más apetitoso es, sin duda, "Castle Rock", una serie de la plataforma Hulu, de estreno el próximo día 25 y producida por Bad Robot, la compañía fundada por J.J. Abrams.

No es la primera vez que Abrams adapta a King, ya que anteriormente lo hizo con "11.22.63", una miniserie protagonizada por James Franco sobre el viaje en el tiempo de un profesor para intentar evitar el asesinato del presidente de EE.UU. John F. Kennedy.

"Castle Rock", que arranca con diez episodios, lanza referencias a King incluso desde la elección de su reparto, liderado por Sissy Spacek ("Carrie") o Bill Skarsgard ("It").

"Hay una tendencia a hacer productos de King porque Hollywood sabe que es una marca que funciona y que ha tenido éxito antes, pero en nuestro caso, la luz verde para embarcarnos en este proyecto se dio antes del éxito de 'It", dijo a Efe Rafael García, miembro del equipo de montaje de la serie.

"Castle Rock" es el nombre del pueblo ficticio ubicado en Maine (donde nació King) donde discurren muchos de los relatos del escritor, como "The Dead Zone", "The Dark Half", "Needful Things", "The Body" o "The Sun Dog".

Y cómo no, en esta propuesta, tal y como ocurre en la obra literaria de su autor, suceden situaciones aparentemente inexplicables que no se ajustan a las leyes de la naturaleza.

"Creo que la serie enganchará al espectador porque apostamos por un universo que reúne muchos ingredientes clásicos de King, implica un gran misterio y genera varias preguntas. Los fans sabrán captar rápidamente referencias a obras como 'It', 'Carrie', 'The Shining', 'Cujo' o 'Stand By Me', entre otras", explicó García.

"Hay guiños obvios y momentos que han empleado los guionistas a su favor. Es algo que da mucho juego y que provoca que el espectador tenga sus propias conjeturas y teorías", manifestó.

La serie, que entrelaza personajes y escenarios de novelas del escritor, cuenta con un reparto donde también aparecen André Holland, Melanie Lynskey (apareció en la miniserie "Rose Red"), Jane Levy, Scott Glenn o Terry O'Quinn, de la serie "Lost", la obra cocreada por el propio Abrams con la que "Castle Rock" guarda similitudes.

En el primer episodio, al que tuvo acceso Efe, parte de la acción se desarrolla en la cárcel de Shawshank, la misma donde discurría "The Shawshank Redemption" (1994), la inolvidable película protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins.

La intención de los creadores de la serie, más allá de la primera temporada, es idear una historia nueva si la cadena decide dar luz verde a más episodios, al estilo de lo que hace la serie "Fargo" con el universo creado por los hermanos Coen.

"Lo que nos gustaría es investigar Castle Rock con una lente diferente cada vez. Cada historia será única", señaló Sam Show, cocreador de la serie, durante la presentación de la serie en San Diego.