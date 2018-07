Embajador ruso en EEUU dice desconocer si Putin ha sido invitado a Washington

Moscú, 20 jul (EFE).- El embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoli Antónov, afirmó hoy que desconoce si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido invitado a visitar Washington antes de fin de año para una nueva reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Estoy en Moscú. ¿Cómo puedo confirmarlo o desmentirlo? Si usted se refiere a una carta, yo no la he visto", respondió el embajador a una pregunta sobre el particular tras intervenir en un foro internacional de debate.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó ayer de que Trump ha pedido a su Administración que invite a Putin a visitar Washington en el próximo otoño boreal.

Antónov señaló que Rusia "siempre ha estado abierta a propuestas" y que Moscú se pronuncia por un diálogo que sea "permanente" y que "los líderes se reúnan regularmente, y no de vez en cuando".

Añadió, sin embargo, que no se trata de "multiplicar el número de cumbres, sino de prepararlas minuciosamente, de hallar enfoques comunes para la solución ( de problemas), despejar las preocupaciones de la partes y conseguir avances".

El embajador insistió en la necesidad de "estabilizar" las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, como etapa previa a la adopción de medidas para su mejora.

"Es necesario estabilizar (las relaciones ruso-estadounidenses) y, luego, dar un paso ulterior para enderezarlas", dijo.

En este sentido, el diplomático se mostró convencido de que la cumbre que celebraron este lunes en Helsinki los presidentes de Rusia y EEUU estadounidense fue "un acontecimiento clave de la vida política".

Al mismo tiempo, admitió que, si bien en Moscú aguardaban que en Washington reaccionarían de diversas maneras a los resultados de la cumbre, él, personalmente, no esperaba una "reacción de firme rechazo a todo lo que hablaron los presidentes".