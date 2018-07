El debut de Bill Clinton como novelista número uno de ventas solo en EE.UU.

Redacción internacional, 20 jul (EFE).- El debut en la novela del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton generó un interés que no se ha traducido en ventas y su thriller "The President is Missing", firmado junto a James Patterson, solo es número uno en su país.

Mientras, "El cuento de la criada", de Margaret Atwood, sigue entre los más vendidos en Argentina, España y Estados Unidos, impulsado por el éxito de la serie televisiva.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Das Feld" - Robert Seethaler (Hanser, Berlin).

2.- "Die Tyrannei des Schmetterlings" - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch).

3.- "Es ist nur eine Phase, Hase" - Maxim Leo, Jochen Gutsch (Ullstein).

4.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

No ficción:

1.- "Jäger, Hirten, Kritiker" - Richard David Precht (Goldmann).

2.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).

3.- "Mit 50 Euro um die Welt" - Christopher Schacht (adeo).

4.- "Größer als das Amt" - James Comey (Droemer).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta).

2.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra).

3.- "Cuando fuimos los peripatéticos" - Héctor Lozano (Planeta).

4.- "Bellas Durmientes" - Stephen King y Owen King (Plaza & Janes).

No ficción:

1.- "Filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós).

2.- "Mujeres insolentes de la Historia" - Felipe Pigna (Emecé).

3.- "¿Para qué sirve la filosofía?" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós).

4.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo).

2.- "Você e Outros Pensamentos Que Provocam Arrepio" - Elboni Fred (Sextante).

3.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante).

4.- "O que o Sol faz com as flores" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa).

3.- "O Inferno Somos Nós" - Leandro Karnal y Monja Coen (Papirus).

4.- "Homo Deus - Uma Breve História do Amanha" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La mujer en la ventana" - A.J Finn - (Penguin Random).

2.- "Mi pecado" - Javier Moro - (Planeta).

3.- "El presidente ha desaparecido" - Bill Clinton/James Patterson - (Planeta).

4.- "Los divinos" - Laura Restrepo - (Penguin Random).

No ficción:

1.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli - (Planeta).

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Penguin Random).

4.- "Hoy es siempre todavía" - Alejandro Gaviria (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- "Con un cassette y un boli bic" - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

No ficción:

1.- "Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia" - Nacho Carretero Pou (Libros del KO).

2.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor).

3.- "Morder la manzana" - Leticia Dolera (Planeta).

4.- "Sapiens (de animales a dioses)" - Yuval Noah Harari (Debate).

Fuente: La Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The President Is Missing" - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.).

2.- "Sharp Objects" - Gillian Flynn (Broadway Books).

3.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt).

4.- "Something in the Water" - Catherine Steadman (Ballantine).

No ficción:

1.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

2.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House).

3.- "The Plant Paradox" - Steven R. Gundry M.D. (Happer Wave).

4.- "The Subtle Art of not Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf).

2.- "Chanson douce" - Leïla Slimani (Gallimard).

3.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (J'ai Lu).

4.- "Le songe d'une nuit d'ete" - William Shakespeare (Gallimard).

No ficción:

1.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Équateurs).

2.- "Le Banquet, Prépas scientifiques" - Platon (Flammarion).

3.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard).

4.- "La Chartreuse de Parme, Prépas scientifiques" - Stendhal (Flammarion).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Il metodo Catalanotti" - Andrea Camilleri (Sellerio).

2.- "Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi" - Maurizio De Giovanni (Einaudi).

3.- "Io, te e il mare" - Marzia Sicignano (Modadori).

4.- "A bocce ferme" - Marco Malvaldi (Sellerio).

No Ficción:

1.- "Vivere 120 anni. Le ricette di Adriano Panzironi" - Adriano Panzironi (Welcome Time Elevator).

2.- "Casi umani. Uomini che servivano a dimenticare, ma che hanno peggiorato le cose" - Selvaggia Lucarelli (Rizzoli).

3.- "Ricordati di sorridere" - Daniele Di Benedetti (Mondadori).

4.- "Divertiti con Luì e Sofì" - Me Contro Te (Mondadori).

Fuente: Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Los perros duros no bailan" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).

2.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé).

3.- "Una novela criminal" Jorge Volpi (Alfaguara).

4.- "Persona normal" - Benito Taibo (Booket).

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2" - Elena Favilli (Planeta).

3.- "Ojalá te enamores" - Alejandro Ordóñez (Altea).

4.- "La magia del orden: Herramientas para ordenar tu casa... y tú vida" - Marie Kondo (Debolsillo).

Fuente: Librería Ghandi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "O manuscrito" - John Grisham (Bertrand Editora).

2.- "O desaparecimento de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara Portugal).

3.- "Sangue frio" - Robert Bryndza (Alma dos Livros).

4.- "A porta das sete chaves" - Edgar Wallace (Livros do Brasil).

No ficción:

1.- "Confia" - Sofia Ribeiro (Matéria Prima).

2.- "Da ciência ao amor" - Luís Portela (Gradiva).

3.- "999+1 piadas ainda mais secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho, Gonçalo Castro (Manuscrito Editora).

4.- "O Fundo da Gaveta: Contra-Revolução e Radicalismo no Portugal Moderno" - Vasco Pulido Valente (Dom Quixote).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Tattooist of Auschwitz" - Heather Morris (Zaffre).

2.- "The President Is Missing" - Bill Clinton & James Patterson (Century).

3.- "The Outsider" - Stephen King (Hodder).

4.- "A Woman's Fortune" - Josephine Cox (HarperCollins).

No ficción:

1.- "Notes on a Nervous Planet" - Matt Haig (Canongate).

2.- "First Man In" - Ant Middleton" (HarperCollins).

3.- "Useless Magic" - Florence Welch" (Fig Tree).

4.- "12 Rules for Life" - Jordan B Peterson (Allen Lane).

Fuente: The Sunday Times.