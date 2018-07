Clevin Hannah: "Siempre me gustó el Gran Canaria y es un honor haber fichado"

Las Palmas de Gran Canaria, 20 jul (EFE).- El nuevo base del Herbalife Gran Canaria, el norteamericano Clevin Hannah, ha señalado que para él es un honor ser parte de este club, ya que siempre le ha gustado mucho el estilo de la entidad y cómo juega el primer equipo, que debutará este mismo curso en la Euroliga.

"Siempre me ha gustado ir a Gran Canaria para jugar ante su afición. Ahora seré parte del conjunto y, de verdad, es una bendición formar parte de la familia del Herbalife. No puedo esperar a que arranque la temporada, que creo que va a ser emocionante", ha señalado en declaraciones realizadas a la entidad isleña.

Por otro lado, el jugador, que cumplirá su cuarta temporada en la Liga Endesa y que se incorpora a la disciplina del Herbalife Gran Canaria procedente de UCAM Murcia, ha asegurado que está contento de reencontrarse con Salva Maldonado.

"Me encantó jugar a las órdenes de Maldonado en Barcelona. Fue mi primer año en la ACB y él me dio la confianza suficiente para que desarrollase mi juego. Estoy deseando reunirme con él en la isla y prepararme para otra temporada especial", ha comentado.

En las filas del conjunto isleño, Hannah tendrá ocasión de debutar en la Euroliga junto a los mejores equipos del continente.

"La Euroliga es una competición muy dura y física. He sido un seguidor del baloncesto que se practica en esta competición durante años, en los que he visto los encuentros y los he estudiado a fondo. Estoy deseoso de ser parte de ella y medirme a los mejores jugadores de Europa", ha considerado.