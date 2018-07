Christian Santos se toma el Dépor como "oportunidad para reivindicarse"

A Coruña, 20 jul (EFE).- El venezolano Christian Santos, delantero del Deportivo, ha afirmado este viernes que se toma "como una oportunidad para reivindicarse" la etapa que inicia en el conjunto coruñés, al que llega tras dos años sin demasiado protagonismo en el Deportivo Alavés.

"Los últimos dos años me tocó participar menos, pero eso no quiere decir que no estuviera esforzándome, entrenando bien. Creo que me merecía jugar más. Esta es una oportunidad para reivindicarse, es una meta personal, llegar a mi nivel óptimo", comentó en rueda de prensa.

El futbolista afirmó que jugar en la Segunda División de España no es "un paso atrás" en su carrera ya que, en su opinión, "siempre se da un paso adelante cuando uno toma otro camino".

Además, explicó que el Deportivo "es un equipo que lo tiene todo" y en el que se ha encontrado con un buen vestuario.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Los compañeros me tratan bien, tengo suerte de haber dado con un grupo tan bueno", dijo.

Preguntado por un objetivo de goles, apuntó que "si cada quien hace las cosas bien y aporta lo que debe hacer, eso viene solo".

Santos advirtió de que es "un jugador al que le gusta estar cerca del área", preparado para rematar los centros que lleguen desde la banda.

"También me gusta combinar, relacionarme con el equipo, hacer más una pared que el uno contra uno", reconoció.

Añadió que el técnico blanquiazul, Natxo González, está trabajando el sistema 4-4-2, que considera adecuado para su juego porque va a generar "muchas oportunidades de llegar a banda y finalizar".