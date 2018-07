Casado: la integración para el nuevo PP "se puede hacer al máximo nivel"

Madrid, 20 jul (EFE).- El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha asegurado hoy que, una vez que gane el congreso del sábado, la integración de las dos candidaturas para formar la nueva estructura del partido "se puede hacer al máximo nivel", a partir del número dos.

Así, Casado también ha subrayado que, en Andalucía, contará con Juan Manuel Moreno para liderar la candidatura popular en las elecciones autonómicas aunque por ahora apoye la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría, ya que respetará las decisiones ya tomadas por los congresos regionales.

"Necesito a los mejores y además a la gente que tiene experiencia", ha afirmado Casado en una entrevista en Onda Cero recogida por Efe, en la que ha explicado que no tiene "ningún inconveniente en hacer lo que sea necesario" para lograr la integración de todos tras su victoria.

"Estoy convencido de que Sáez de Santamaría y su equipo se pueden integrar porque son gente muy valorada y necesitamos a los mejores con nosotros", ha asegurado tras subrayar que no piensa "detallar" organigramas a la hora de leer la lista de integrantes del comité ejecutivo.

"Yo garantizo que la integración se puede hacer al máximo nivel, a partir del número dos hacia abajo, no se van a detallar" de manera que, cuando pase el congreso y sea la hora de confeccionar el comité ejecutivo, "las personas que consideren de la candidatura de Soraya Sáez de Santamaría se pueden integrar".

"No es una integración de palabra, a ver qué puesto me sobra o qué órgano me invento. No, yo quiero contar con todos", ha insistido.

Una vez tenga detallado el nuevo equipo dirigente del partido, su prioridad será designar "lo más rápidamente posible" a los candidatos autonómicos y municipales, en los que se basa el éxito del PP: "Si nos olvidamos de esto y nos creemos que esto es una 'Operación Triunfo' para ser presidente, no ganaremos", ha dicho.

Preguntado entonces por las elecciones autonómicas en Andalucía y por si el actual presidente de la formación en esa comunidad y hoy apoyo de Sáez de Santamaría, Juan Manuel Moreno, podría encabezar la candidatura popular, Casado ha asegurado que "por supuesto".

"Yo voy a respetar los congresos provinciales y regionales y creo que Andalucía es fundamental", ha subrayado convencido de que, tras el congreso, el PP "va a salir más fuerte y unido" ya que "la renovación es siempre por adición".

Casado ha concluido pidiendo a los compromisarios que este sábado "voten con cabeza y corazón, pensado en qué futuro quieren para sus hijos y para España".