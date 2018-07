Cabral: "Empezar bien será fundamental"

Vigo, 20 jul (EFE).- El argentino Gustavo Cabral, defensa del Celta de Vigo, considera "fundamental" firmar un buen arranque de Liga para poder conseguir la clasificación para una competición europea, objetivo con el que arrancará el curso el conjunto dirigido por su compatriota Antonio Mohamed.

"En nuestra cabeza está clasificarnos para Europa. Afición, dirigentes y jugadores salimos con ese objetivo, pero al igual que nosotros muchos otros clubes. No va a ser fácil, ya lo vimos la temporada pasada, así que el resultado de los primeros partidos va a ser fundamental para coger confianza", comentó a Efe el central.

Cabral, que cumplirá su séptima campaña en el Celta, al que llegó en verano de 2012 procedente del levante, reconoció que la etapa de pretemporada que están realizando en A Toxa (O Grove) está siendo "exigente" porque el cuerpo técnico incide mucho en la carga física.

"Es un estilo muy parecido a lo que hicimos con Berizzo, una pretemporada exigente de potencia, de mucha fuerza. Estamos trabajando duro y eso creo que es bueno para empezar a tope la Liga", comentó el central, quien aspira a "convencer" al nuevo técnico de que puede tener un sitio en el equipo titular.

"Cuando llega un entrenador nuevo, uno siempre quiere demostrarle que quiere estar dentro del once. Luego el que decide es él. A mí me toca trabajar, esperar su decisión y tomarla de la mejor manera para apoyar al equipo desde donde me toque", concluyó.