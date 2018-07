Artadi llama a la unidad entre soberanistas y pide que cesen reproches mutuos

Barcelona, 20 jul (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha pedido hoy a los partidos soberanistas que "apuesten por la unidad" y que dejen de "apuntarse los unos a los otros" tras el cruce de reproches entre ERC y JxCat a raíz de la suspensión de los diputados encausados por el juez Pablo Llarena.

"Tenemos que acabar de afinar y no llegar tan al límite a la hora de tomar las decisiones", ha dicho Artadi en un comunicado, en el que ha apostado por "mantener los canales bien delimitados" y por "establecer mecanismos que sean permanentes".

La reacción de Artadi llega después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya negado en declaraciones a RAC1 que hubiese un acuerdo entre JxCat y ERC previo a la reunión de la Mesa y se ha mostrado rotundo al afirmar que sostener esto "es mentira, es falso, no vale todo para arañar unos cuantos votos más, esto no aporta nada, y determinadas actitudes no ayudan a aumentar la mayoría independentista".

Sobre la decisión de no suspender al expresidente catalán Carles Puigdemont como diputado, Artadi ha sostenido que la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de rechazar la extradición de Puigdemont por malversación demuestra que la decisión de los soberanistas de no suspenderlo fue "la correcta".

"Todavía refuerza más esta idea", ha dicho Artadi al respecto, y ha añadido que la decisión de rechazar la entrega "tiene un efecto positivo sobre todo el mundo, desde Marta Rovira en Suiza hasta Clara Ponsatí en Escocia".

La consellera portavoz ha pedido que los partidos independentistas dejen de "apuntarse los unos a los otros" después de los encontronazos entre ERC y JxCat tanto en la reunión de la Mesa como en la sala de prensa, donde se acusaron mutuamente de mentir sobre el acuerdo para la suspensión de los diputados.

Artadi ha presentado hoy la nueva convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en Tortosa (Tarragona), en un acto en el que ha reivindicado la "colaboración con los ayuntamientos y consejos comarcales por el bien de la cohesión territorial y riqueza" de Cataluña.