Alguacil y Sánchez o cómo triunfar en el país que no confía en los 'e-sports'

Barcelona, 20 jul (EFE).- Alex Alguacil y José Carlos Sánchez son los máximos exponentes españoles en competiciones internacionales del videojuego de fútbol Pro Evolution Soccer (PES), un 'e-sport' o deporte electrónico que, como el resto, no cuenta con el apoyo necesario en España como para que el fenómeno se siga encauzando.

Los dos jugadores disputarán este sábado la final mundial de la Liga PES, que se celebra por primera vez en Barcelona, después de una temporada de ensueño, en la que han conseguido buenos resultados en las rondas clasificatorias.

La final mundial de la Liga PES, un clásico de la mítica empresa japonesa Konami, es el último eslabón de una campaña en la que los participantes se han tenido que ver las caras en Tokio, Berlín y Buenos Aires para ganarse un pase entre los ocho mejores del mundo, en la categoría individual, y para estar entre los cuatro equipos más destacados, en la clasificación cooperativa.

La suma de participantes de las dos categorías de competición es de 17. En total, junto con Alex y José, son cuatro los representantes españoles que disputarán la codiciada final, un porcentaje "altísimo para un solo país" que, además, "no apuesta" por los deportes electrónicos. "Vivir en España es un hándicap bestial", lamentan ambos jugadores.

Alex Alguacil (La Zubia, Granada, 1997), actual subcampeón europeo del PES, creció sin consola en casa, ya que sus padres querían que se centrara en los estudios e hiciera deporte. Comenta a EFE que, a los 11 años, su madre le compró la segunda edición de la PlayStation a escondidas de su padre.

"Jugué todas las horas que no había podido jugar de pequeño. Pude descargar toda la energía que tenía acumulada", recuerda. Dio el salto a la competición en 2013 y, en 2015, con 17 años, se proclamó campeón nacional. A partir de ahí, ganó el campeonato europeo en 2016 y esta será la tercera final mundial que disputa.

En cambio, José Carlos Sánchez (Bullas, Murcia, 1993) confiesa que ya jugaba a las primeras ediciones del PES con su hermano y con su vecino, Joan Andreu, quien también disputará la final de Barcelona.

Gracias a este entorno de 'jugones', comenzó su vertiginoso ascenso a la élite mundial tras proclamarse campeón de España en varias ocasiones, ganar el oro europeo en 2017 y clasificarse para la final de la liga de deportes electrónicos.

José también compite desde 2013, pero empezó a tomárselo "en serio" en 2016, cuando la Liga PES empezó a profesionalizarse: "El premio, hasta 2016, era de 15.000 euros para el ganador. En 2017 pasó a ser de 200.000. Esto hizo que me planteara que quizás valía la pena centrarse en esto", comenta a EFE.

"Descubrí la liga española por un amigo que vive en Alemania, que me recomendó competir", dice José, quien critica la poca promoción que se hace del juego y la falta de torneos presenciales que se celebran en España, en comparación con el resto de países.

Alex se añade a la crítica: "Todo lo que hemos conseguido viene sin apoyo. Hasta hace poco el campeón nacional no recibía un premio económico, solo la participación en el mundial. Además, no hay patrocinadores para todos, faltan torneos presenciales y la prensa española no le da importancia a los deportes electrónicos".

Alguacil, quien forma parte del equipo profesional 'Arctic Gaming', lamenta que haya tan pocos torneos en España, una situación a las antípodas de Latinoamérica, donde se celebran torneos cada fin de semana. "Un torneo grande no sirve para atraer participantes. Se tiene que crear una rutina de competiciones", asegura el granadino.

Sin embargo, España, junto con Francia, es el país europeo que participa más en torneos internacionales. "Aquí hay mucho nivel, pero también hay falta de información, desinterés y movilización de la comunidad. Reclamamos también una federación para que la gente nos tome más en serio. Además, la última final celebrada en España fue en 2012, en Madrid", afean los finalistas.

"Yo vivo en Granada y José vive en Alicante. Estamos muy lejos el uno del otro y el 'online' no nos vale para practicar. Este año he tenido que recorrer más de 3.000 kilómetros solo para entrenar y lo he tenido que costear yo mismo", explica Alex.

Pero, en la era de Internet y la conectividad global, las competiciones en línea son una apuesta factible e integradora. ¿Resulta realmente necesario tener que quedar en persona para poder practicar y competir?

"Es igual que lo que debe sentir un tenista cuando le dicen que es lo mismo jugar en tierra batida que en Wimbledon", argumenta José, integrante del equipo profesional 'x6tence': "No es lo mismo. El 'online' es más lento y los controles son menos precisos. Para mí, es otro juego".

Además, la presencialidad también ofrece un vasto abanico de posibilidades. "Me han regalado entradas para la final de la Champions, he viajado a Latinoamérica, a Japón... ¡Y yo soy de un pueblecito de Granada!", bromea Alguacil, que asegura que son experiencias incompatibles con "una vida normal".

Sin embargo, el camino hasta la élite no siempre viene acompañado de la aprobación del entorno más cercano: "Al principio, mis padres me decían que dejara de jugar tantas horas", confiesa el de La Zubia. "Pero cuando vas ganando torneos, te empiezan a entender y ya no escuchas voces que te llaman para que bajes a comer", comenta entre risas.

Alguacil dejó el pasado mes de septiembre la carrera de Finanzas y Contabilidad para dedicarse a tiempo completo al PES, una apuesta a una sola carta que, en cambio, no convence a José, que compagina la competición con su trabajo de fisioterapeuta.

"Mientras pueda, voy a dedicarme a ambas cosas, porque hoy en día no se puede vivir exclusivamente del PES. Sin embargo, si esto sigue creciendo, me gustaría dedicarme profesionalmente", resalta el murciano, afincado en Alicante.

Ambos jugadores consideran que todavía se tiene que normalizar el mundo de los deportes electrónicos, ya que las competiciones no aseguran un salario fijo mensual y hacen a los participantes completamente dependientes de las retribuciones económicas que se obtienen tras ganar un torneo internacional.

"Yo no me consideraré profesional hasta el día en el que tenga un sueldo y pueda despreocuparme de los premios", sentencia Alguacil, secundado por José.

Año tras año, los deportes electrónicos se reinventan y aglutinan a más aficionados pero, a pesar de ello, todavía hay gente que se muestra reticente a considerar esta profesión como una forma digna de ganarse la vida.

"La gente siempre tiene miedo a lo nuevo, pero si esto puede reportar algo positivo a las empresas por lo que a ingresos se refiere, puede generar empleo, atrae a patrocinadores... No le veo el lado negativo, al contrario, juntos, tenemos que hacer que crezca", suspira Sánchez.

José y Alex se han formado sin referentes en este ámbito. Son conscientes de que forman parte de un fenómeno que surgió hace pocos años y que se está acercando a su punto álgido.

"Las generaciones actuales crecen con esto. No ven la tele, nos ven a nosotros competir en el PES", arguye Alguacil. "Nosotros no tuvimos referentes porque no existían. ¿Por qué no podemos ser nosotros los referentes?", se pregunta.

"Alguien tiene que ser el primero, y nos ha tocado. Tenemos la responsabilidad de sentar las bases para que esto siga creciendo", sentencia José.