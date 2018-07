Abengoa pacta con Portland General Electric y evita arbitraje de 130 millones

Madrid, 20 jul (EFE).- Abengoa y Portland General Electric han llegado a un acuerdo para cerrar su litigio por la suspensión del contrato para la construcción de una planta de ciclo combinado en Oregón (EEUU) y serán las aseguradoras que garantizaban el cumplimiento del mismo las que pagarán 130 millones de dólares a la firma estadounidense.

Fuentes de Abengoa han indicado hoy a Efe que el acuerdo no supondrá ningún coste para la compañía, aunque no recuperará los 60 millones de dólares (51,5 millones de euros) que invirtió para construir la planta para Portland, si bien ello no tendrá impacto en su contabilidad, pues Abengoa no asignó ninguna provisión específica para ello.

El contrato de construcción de la planta fue suspendido por Portland General Electric en 2016, cuando Abengoa, que había entrado en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015, ya había iniciado su construcción.

Ambas partes presentaron reclamaciones por los daños causados que se iban a dirimir en la Corte Internacional de Arbitraje antes de que se llegara a este acuerdo para que sean las aseguradoras Liberty y Zurich, que garantizaban el cumplimento del contrato, las que abonen 130 millones de dólares (unos 111 millones de euros) a Portland General Electric.