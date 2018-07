Trump dice que no está "entusiasmado" con el alza de tipos de interés en EEUU

Washington, 19 jul (EFECOM).- El presidente de EEUU, Donald Trump, criticó hoy el ajuste monetario puesto en marcha por la Reserva Federal (Fed) al asegurar que no está "entusiasmado" con la subida de tipos de interés, ya que puede afectar el buen desempeño económico del país.

"No estoy entusiasmado (...) No me gusta todo este trabajo que estamos haciendo en la economía y después ver cómo los tipos están subiendo", afirmó Trump en una entrevista en la cadena CNBC que se emite mañana, viernes, y de la que hoy se han divulgado algunos extractos.

La Fed ha elevado en dos ocasiones en lo que va de año el precio del dinero hasta el rango actual de entre el 1,75 % y el 2 %, como reflejo de la buena salud de la economía estadounidense, y ha planteado dos subidas adicionales antes de fin de año.

Las declaraciones de Trump suponen una ruptura con la tradicional postura presidencial de respetar la independencia del banco central y no comentar su política monetaria.

El mandatario reconoció que no está "feliz" ya que "cada vez que la economía sube ellos quieren subir los tipos de nuevo".

No obstante, agregó que les está dejando hacer "lo que consideran mejor" y calificó al presidente de la institución, Jerome Powell, como "un muy buen hombre".