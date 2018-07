Toché: "Este año tengo fácil mejorar el anterior"

Oviedo, 19 jul (EFE).- El delantero del Real Oviedo José Verdú Nicolás 'Toché' reconoció en su visita al campus del club que "mejorar la pasada temporada será más fácil" de lo que le ocurrió anteriores campañas en el conjunto azul, ya que no fue "un buen año" para el ariete y tiene marcado como objetivo personal "volver" a sus mejores cifras.

El punta, que tras la marcha de Linares y ante la falta de fichajes ha quedado como único 'nueve' de la plantilla, explicó que "no tener ocasiones" es lo peor para un delantero y que es situación la vivió en algunos tramos de la temporada pasada.

"Yo siempre he dicho que prefiero fallarlas que no tenerlas, y es verdad que pasé etapas en las que apenas no tenía ocasiones. Ojalá este año pueda fallar muchas porque eso querrá decir que las tenemos y seguro que meteré muchos goles", avanzó el futbolista azul.

Respecto al sistema, el capitán carbayón señaló que el técnico, Juan Antonio Anquela, siempre "baraja varios sistemas" en pretemporada con el objetivo de que el equipo "conozca de antemano" todos los dibujos, aunque matiza que los delanteros "cuanto más arropados estén mucho mejor".

"Ojalá podamos jugar con dos puntas durante el año y ojalá venga otro perfil diferente al mío y nos podamos compenetrar a la perfección, porque será todo en beneficio del equipo. Con dos arriba cambia a la hora de presionar, se trata de automatizar sistemas y poder cambiar dependiendo de cómo vaya el partido", analizó el jugador.

Toché, que no quiere sacar conclusiones de los primeros partidos porque son "para calibrar la máquina", incide en practicar la táctica para que, pese a basar el fútbol en hombres de mucho juego como Muñoz y Tejera, el equipo tenga "otras soluciones para los partidos en los que toque sufrir".

Los carbayones se entrenaron por la mañana en El Requexón con la principal novedad del panameño Bárcenas, y disfrutarán de descanso durante la tarde por lo que no volverán al trabajo hasta la doble sesión del viernes, jornada previa al amistoso ante el UD San Sebastián de los Reyes (sábado, 19:30 horas).