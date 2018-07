El Super Bock Super Rock arranca como gran festival alternativo de Lisboa

Lisboa, 19 jul (EFE).- El festival Super Bock Super Rock celebra desde esta tarde y hasta el próximo sábado su 24 edición con la intención de consolidarse como gran alternativa en el amplio panorama de festivales musicales veraniegos en Lisboa.

Ante los carteles de otros festivales celebrados a lo largo de este mes, como el Rock in Rio o el NOS Alive, por los que han pasado artistas de la talla de Bruno Mars, Katy Perry, Arctic Monkeys o Pearl Jam, el Super Bock Super Rock propone una lista de nombres de menor popularidad, pero manteniendo la calidad de otras ediciones.

Así, los británicos The xx y Stormzy y el rapero estadounidense Travis Scott encabezan los tres días de conciertos que se albergarán en el Parque de las Naciones lisboeta.

Buena parte del cartel lo ocupan artistas internacionales como Julian Casablancas -cantante de The Strokes- con su grupo The Voidz, The Vaccines, Justice, Benjamin Clementine, Temples, Anderson Paak & The Free Nationals, Slow J, Sofi Tukker, Tom Misch o Princess Nokia.

El gran nombre de la música lusa será el de Isaura, que el sábado presentará en concierto su primer disco, "Human", a escasos metros del Altice Arena, donde este año representó a Portugal junto con Cláudia Pascoal en el festival de Eurovisión.

La cantante, que contará con la colaboración de Diogo Piçarra, reconoció a Efe estar "entusiasmada" por regresar a un evento en el que ya participó hace tres años, pero al mismo tiempo es una gran "responsabilidad" por hacerlo con su primer trabajo de estudio.

Quien también estará en la jornada de cierre es el grupo teatral barcelonés La Fura dels Baus, que estrenará en el escenario principal su espectáculo "IN-UP // OUT-UP", creado exclusivamente para el evento y que contará con la dirección artística de Miki Espuma y la voz de la cantaora Mariola Membrives.

La organización apuesta de nuevo por las actividades paralelas de arte urbana al aire libre y los asistentes podrán ver obras de los artistas lusos Bordalo II, Catarina Glam, Wasted Rita y Gonçalo Mar.

Nacido en 1995, el Super Bock Super Rock es una de las principales referencias musicales en Portugal y durante las dos últimas décadas ha reunido en suelo luso a algunas de las mayores estrellas mundiales de la música, como David Bowie, Iggy Pop, Iron Maiden o Red Hot Chilli Peppers.