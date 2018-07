Sindicatos argentinos amenazan con más medidas si no se frena acuerdo con FMI

Buenos Aires, 19 jul (EFECOM).- La Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor sindicato de Argentina, denunció hoy que la política económica del Gobierno de Mauricio Macri se rija por un acuerdo firmado con el FMI y amenazó con recurrir a "medidas de fuerza" hasta provocar un cambio.

"Esta CGT no está de acuerdo con el trato y no va a permitir ninguna clase de ajuste, nada que no sea un acuerdo que se llegue con sectores políticos y representativos del país, donde haya una mesa en serio, no como la que ha existido hasta ahora", aseguró Carlos Acuña, del triunvirato del sindicato, en rueda de prensa.

No es la primera vez que la confederación de trabajadores convoca movilizaciones o encuentros con la prensa en Buenos Aires para manifestar su profundo rechazo al convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual aseguran que el país ha pasado de un "endeudamiento menor a uno mayor".

Las autoridades gremiales consideraron necesario recalcarlo este jueves, ante la llegada de Christine Lagarde -titular del FMI- a la capital argentina, en vísperas de la celebración de la tercera reunión ministerial de Finanzas del G20.

A finales de junio, el Directorio del FMI aprobó formalmente el acuerdo 'stand by' solicitado por el Gobierno argentino tras la brusca devaluación del peso iniciada a finales de abril, que supondrá un crédito de 50.000 millones de dólares e incluirá metas para lograr el equilibrio fiscal y controlar el alto nivel de inflación.

Disconformes con el "rumbo" que está tomando, al parecer de la CGT, la economía del país -deteriorada en los pasados meses por la fuerte apreciación del dólar respecto a la moneda local-, sus portavoces consideraron "importante" que se convoque una reunión con los sindicatos para "poner en orden todas las consecuencias" del trato con el FMI.