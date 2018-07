Presidente regiones UE: situación en Cataluña ha mejorado con nuevo Gobierno

Bruselas, 19 jul (EFE).- El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, consideró hoy que la situación en Cataluña, aunque "excepcional", ha "mejorado" con la llegada del nuevo gobierno socialista en España, y afirmó que sigue pensando que este conflicto no se puede resolver "en un sentido jurídico".

"Para mí, es evidente que el cambio de Gobierno ha mejorado la situación en Cataluña y en España, sin un régimen de excepcionalidad, ha vuelto a un sistema normal de entendimiento para resolver problemas", explicó Lambertz en una entrevista a Efe.

Aunque aseguró que "no es una cuestión de color del Gobierno", afirmó que "en la UE, los conflictos del tipo del que se vive en Cataluña se resuelven a través de la discusión y la negociación".

"Sigue siendo una situación excepcional, pero tras una eternidad hemos visto fotos" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "discutiendo con el presidente" de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, valoró el presidente del CdR.

Lambertz, actual presidente del Parlamento de la comunidad germanófona en Bélgica, ha sido, desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, un fuerte defensor del diálogo para resolver el conflicto catalán, y ha reiterado que no se solucionará "solo haciendo referencia a textos jurídicos" ni en los tribunales.

El político socialista belga recalcó que "no comparte" el método de los responsables catalanes y afirmó que encuentra "extraño" que haya un movimiento por la independencia "si no hay una gran mayoría" proindependentista en esa región, pero dijo que "las sanciones no pueden ser meter a responsables políticos electos en prisión" y criticó el uso de la fuerza policial durante el 1 de octubre.

"En todo caso, creo que hace falta sentarse ante una mesa, negociar y ver cómo se arreglan las cosas. Lo que no es bueno para catalanes y españoles es volver a hacer lo que se ha hecho a lo largo de la historia de España con regiones como Cataluña o el País Vasco", explicó Lambertz, que valoró el hecho de que "vuelva a estar sobre la mesa la idea de discutir sobre un cambio constitucional".

En ese sentido, valoró que la llegada del Ejecutivo socialista haya permitido "un contexto totalmente diferente al que habíamos vivido antes, con un bloqueo, con una escalada del conflicto del tipo judicial que no ha dado una verdadera perspectiva".

En línea generales, Lambertz subrayó que el cambio de Gobierno "presenta una continuidad" por seguir siendo proeuropeo, y dijo que no es "una sorpresa" que Sánchez, de su misma familia política, haya formado un gabinete de un perfil fuertemente europeísta.

El presidente del CdR aseguró que su "sensación" es que Sánchez "jugará un papel activo a nivel europeo" y que el nuevo Ejecutivo ya "se ha hecho más fuerte" en asuntos como la política migratoria gracias a mostrarse "proactivo" en un momento difícil.

Para Lambertz, la cuestión migratoria es "verdaderamente compleja", aunque criticó la UE haya "llegado tarde" y que en la práctica se haya dejado "solas" a España, Grecia e Italia.

"Ahora empezamos a tomar decisiones rápidas, pero ya hemos constatado que no somos capaces de ejecutarlas, porque el reparto de refugiados se hizo siguiendo las reglas del derecho europeo pero no hay verdaderas sanciones", alertó.

Según el político, el problema migratorio no se puede achacar a que la UE sea "incapaz de asumir los millones de refugiados de los que hablamos", ya que hay muchos más en países como Turquía o Jordania, pero instó a "organizarse en las fronteras exteriores".

"No podemos dejar a los países mediterráneos solos, pero estamos lejos de solucionarlo y ahora mismo hay quien se divierte clausurando y cerrando el paso", lamentó, en una referencia velada a políticas como la que propugna el nuevo gobierno italiano.

Lambertz valoró positivamente la posibilidad de que España "refuerce su compromiso en la materia y empuje el debate a nivel europeo", pero admitió que "hace falta convencer a otros países que son muy reticentes".

El político belga se refirió específicamente al grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), que defienden la línea más dura a nivel europeo en cuanto a política migratoria, pero apuntó a que incluso en estos territorios hay autoridades locales que tienen "actitudes muy diferentes"

Así, afirmó que el CdR debe "contribuir" a este debate y recordó que, en asuntos como la integración de los refugiados en la sociedad, las ciudades y regiones de la UE "están en primera línea" de acción.