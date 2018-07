Peter Sagan anuncia su divorcio sin descuidar sus objetivos en el Tour

Alpe D'Huez , 19 jul .- El eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón del Mundo y ganador de dos etapas en el presente Tour de Francia, no ha tenido reparos para anunciar su divorcio "amistoso" a la vez que no descuida sus objetivos en la carrera, que no es otro que seguir acumulando triunfos y mantener el maillot verde hasta París.

Sagan hizo público en Facebook la noticia de su separación de Kate, con quien se casó hace tres años y con la que tiene un hijo, Marlon.

"Después de una larga reflexión, Kate y yo llegamos a la conclusión de que sería mejor separarnos como pareja. Sentimos que debemos continuar nuestras vidas como buenos amigos y ambos acordamos que es la decisión correcta", comenta Sagan.

Las tormentas en la vida personal o el estrés son factores que pueden disminuir el rendimiento de un deportista, según los expertos, pero el divorcio no parece afectar especialmente al maillot arcoiris del ciclismo mundial.

Además de sus dos victorias de etapa, ha estado en el podio otras cuatro veces y ha lucido el maillot amarillo un día. Actualmente viste el maillot verde y su objetivo es mantenerlo hasta París.