La Orquesta y Coro RTVE regresa a su remozada sede, el Monumental, en enero

Madrid, 19 jul (EFE).- La Orquesta y Coro RTVE regresará en enero a su sede, el Teatro Monumental de Madrid, después de que las instalaciones hayan sido modernizadas, con una temporada que lleva por título "La luz de la armonía" y que incluye 20 programas principales y numerosos conciertos extraordinarios.

En septiembre de 2017 comenzaron unas obras que les obligó a trasladar provisionalmente sus actuaciones al Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón, ambos en la Comunidad de Madrid.

El Teatro Monumental, construido entre 1922 y 1923 en la calle Atocha, volverá a acoger a la Orquesta y Coro RTVE el 10 de enero, con el concierto para violín "A la memoria de un ángel", de Alban Berg, y la "Sinfonía número 9 en Re menor" de Anton Bruckner.

No obstante, la temporada 2018/2019, tercera con el maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez como director titular, se inaugurará el 4 de octubre en el Auditorio Nacional con la versión en concierto de la ópera "Fidelio" de Beethoven, compositor al que dedicarán dos monográficos como adelanto de la conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento, según anuncia RTVE hoy en una nota.

"La luz de la armonía" se compone de 20 programas principales y numerosos conciertos extraordinarios que se repartirán entre el Auditorio Nacional, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y Teatro Monumental de Madrid.

La programación de la temporada 2018/19 incluye "títulos imprescindibles" del repertorio universal como la Sinfonía núm. 2 "Resurección" de Mahler, la Sinfonía alpina de Strauss, la Sinfonía núm. 2 y la núm. 3 "Renana" de Schumann, las novenas sinfonías de Schubert y Bruckner, o las séptimas sinfonías de Beethoven y Dvorak.

También habrá espacio para obras menos habituales en la programación con las Sinfonías en Do mayor de los compositores franceses Bizet y Dukas, o la Sinfonía núm. 5 del danés Carl Nielsen.

Antes del comienzo de la temporada de abono, la Orquesta Sinfónica RTVE retomará el 22 de septiembre su actividad con un concierto extraordinario en el Palacio de Aranjuez dedicado al repertorio español más universal con obras de Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla.

Otra cita de la programación extraordinaria será el Concierto homenaje Víctimas del Terrorismo el 7 de marzo en el Auditorio Nacional de Música, donde el 31 de mayo se celebrará una gala lírica con la soprano Elena Mosuc y el tenor Carl Tanner y los jóvenes valores Olena Sloia y José Pazos.

La Orquesta Sinfónica RTVE tendrá como invitados a solistas internacionales como los violinistas Arabella Stenbacher y Benjamin Schmid, y el violonchelista alemán Daniel Müller-Schott, además de a jóvenes pianistas españoles como Juan Pérez Floristán, Eduardo Fernández, los hermanos Luis y Víctor del Valle, y Daniel del Pino.

Entre los maestros que se subirán al podio de RTVE están Cristóbal Soler, José Miguel Pérez-Sierra, Diego Martín-Etxeberria, el peruano Miguel Harth-Bedoya, el argentino Federico Jusid, los norteamericanos Erik Nielsen y Dennis Russell Davies, o el japonés Kazuki Yamada.

La temporada incluye estrenos absolutos como la composición ganadora del XXXV Premio de Composición Reina Sofía de la Fundación de Música Ferrer-Salat, "Whispers in the Dark"; el Concierto para trompeta y trombón que Christian Lindberg dedica al trompetista venezolano Pacho Flores y al español Ximo Vicedo, y la obra que el compositor argentino Federico Jusid dedica a la Orquesta Sinfónica RTVE.

Por su parte, el Coro RTVE, dirigido por Javier Corcuera, estrenará el curso con un concierto extraordinario el 18 de septiembre enmarcado en el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en el que se ofrecerán obras sobre textos de grandes poetas españoles e iberoamericanos y se recreará el "Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz en la versión de Amancio Prada.

Su temporada incluye títulos como "La Infancia de Cristo", de Berlioz; los "Te Deum", de Bruckner y Berlioz; la "Misa Solemnis", de Mozart; "Rey David", de Honneger; "The Hymn of Jesus", de Holst y "The music makersT, de Elgar.