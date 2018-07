Maxime de Zeeuw: "La ACB es la mejor liga de Europa"

Santiago de Compostela, 19 Jul (EFE).- El ala-pívot internacional belga Maxime de Zeeuw, quien se ha comprometido con el Monbus Obradoiro para las dos próximas temporadas, se mostró "muy ilusionado" por la posibilidad de jugar en la liga Endesa, la que calificó como "la mejor de Europa".

"Veo partidos de la Liga Endesa todas las semanas. Tengo amigos jugando en esta liga desde hace unos años y conozco bien esta Liga. Es la mejor de Europa. Por eso estoy muy orgulloso de poder formar parte de ella. Siempre quise competir en la ACB", manifestó el exjugador del EWE Oldenburg alemán.

De Zeeuw reconoció que contaba con otras ofertas pero se decantó por el Obradoiro por el fuerte interés que mostró el conjunto dirigido por Moncho Fernández.

"Después de hablar con el entrenador y con algunas personas que conocían el club supe que esta sería la mejor opción para mí. Moncho Fernández lleva muchos años entrenando a este equipo y eso quiere decir algo. Los resultados siempre han sido buenos. Me habló de la filosofía del club y del equipo y me encantó", explicó.

El ala-pívot belga, que viene de promediar 9.4 puntos y 3.7 rebotes en 17.3 minutos (21 partidos) en la Bundesliga, desveló que su excompañeros Mickey McConnell y Ben Simons también le animaron a jugar en el Multiusos Fontes do Sar.

"Me hablaron realmente bien del club y todo lo que lo rodea. Me dijeron que encontraré una nueva familia y esto es algo muy importante para mí y para mi familia. Un aspecto que me gusta mucho del equipo es que los jugadores son realmente buenos amigos", indicó.

Se definió como "un jugador de equipo", y confía en poder ayudar al equipo santiagués a cumplir sus objetivos: "Voy a tratar de aportar todo lo posible para ganar. Juego de 4 y puedo hacer un poco de todo: tirar, jugar al poste y botar hacia el aro. Haré todo lo posible para mostrar mis habilidades".