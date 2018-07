Luis Enrique sobre Piqué: "Me gustaría poder contar con todos"

Las Rozas , 19 jul .- Luis Enrique Martínez, nuevo seleccionador español, afirmó durante su presentación que le gustaría poder contar con el defensa central Gerard Piqué (FC Barcelona), pese a las declaraciones en las que este abrió la puerta a renunciar al combinado nacional.

"Se ha pronunciado sobre su deseo de abandonar la Selección. No he hablado con él pero eso no significa que no lo pueda hacer. Me gustaría poder contar todos pero estudiando cada caso de manera individual y particular. Hablaremos y a partir de ahí llevaré a los mejores jugadores posibles y disponibles", comentó.

Quien parece que no volverá es Andrés Iniesta después de que dijese adiós tras el Mundial: "Ha sido casi como un hermano pequeño cuando éramos compañeros, cuando he sido entrenador era de los que más ayudaba al cuerpo técnico por su rendimiento y su comportamiento. Hay que respetar a los jugadores".

"Si uno decide dejar la Selección y más Iniesta, que ha sido de los mejores de la historia del fútbol, es lógico respetarlo. Me hubiera encantado tener al Iniesta de los veinticinco o los veintiséis años y poder seguir disfrutando de su fútbol pero hay que respetar la decisión de los jugadores, que es dura pero es entendible", añadió.

El asturiano habló también de la capitanía de Sergio Ramos: "Los capitanes en la Selección son los que han sido siempre porque han vivido muchas más experiencias y porque al haber jugado muchos partidos significa que tienen mucho nivel. No voy a intentar cambiar nada de esto, nada más lejos de la realidad".

Sobre una posible mala relación con el lateral izquierdo internacional Jordi Alba, quiso desmentir la misma: "No he tenido nunca ningún problema con ningún jugador en todas mis experiencias como entrenador".

En relación a la que será su primera convocatoria, señaló: "Cuando supe que iba a ser seleccionador me puse a trabajar en serio e hice una lista de unos setenta jugadores. Eso implica mucho seguimiento. Habrá casos de jugadores que no hayan venido nunca y puedan entrar. Habrá otros que hayan venido pocas veces y se pueden incorporar. Habrá jugadores que hayan venido siempre y seguirán viniendo. Habrá de todo".

"Hay una lista setenta pero todavía no le he hecho el lifting. Los que han jugado el Mundial llegan más tarde, hay que ver en qué estado de forma están, empiezan las Supercopas. Necesito ver y gestionar en qué estado llegan, cómo están. Eso solo se puede hacer de manera individual. No voy a hacer la lista en función de los que hayan ido o hayan dejado de ir", comentó también.

Luis Enrique reconoció que todavía no ha hablado con los jugadores al ser preguntado si la opinión de estos es ahora menos importante que en el pasado: "El único motivo es que en mi caso particular primero necesito adaptarme. Sé quiénes son los jugadores que más partidos llevan, los que más peso tienen pero hay un cambio en la Federación que es palpable. Es un cambio que no excluye a los jugadores, los incluye de manera clara. Van a ser los protagonistas dentro del terreno de juego".

Asimismo se mostró abierto al consenso: "Es una de las cosas que más me gusta de ser entrenador, tener cercanía con los jugadores. Son jóvenes y transmiten ilusión por muchas cosas. Un jugador siempre tiene una visón individual de lo que es su deporte, la mía es colectiva".

"Me gusta consensuar, pactar las cosas que se pueda pactar. Y luego tener que decidir las cosas mas difíciles y más complicadas. Queremos facilitar las cosas a los jugadores, ayudarles al máximo. El trabajo más difícil es el que hacen ellos en el terreno de juego", añadió.

Asimismo detalló que su forma de actuar irá en función de las necesidades: "Hay veces que tienes que tener mano blanda, hay veces que hay que darle un abrazo a un jugador o una colleja. Trato diferente a mis tres hijos y son hijos del mismo padre y la misma madre, imagínate la Selección. Trataré de la mejor manera a cada jugador para intentar sacar lo mejor de él".

"Alguno necesitará que le espabile y otro que le de un besazo. Cuando haya que tener mano dura, no voy a tener ningún problema. No soy amigo de poner muchas normas pero hay unas normas de convivencia mínimas y claves porque si no esto sería un cachondeo y los jugadores son los primeros que no lo quieren", apuntó.